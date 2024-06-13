¤Ê¤¼Æþ¤ë¡©¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Ä¹ÂÇÎÏ¤ÎÈëÌ©¤ò¸µMLB¡¦Àîùõ½¡Â§»á¤¬»ØÅ¦¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡Ä¤Þ¤µ¤·¤¯¡ÈÃ¦ÎÏ¡É¤Î¿À¡×
¡¡6·î8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6·î9Æü¡Ë¤ËÊÆ¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÂÐ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢º£µ¨Âè22¹æ¡¦23¹æ¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÊü¤Ã¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£¤½¤Î¶¼°Ò¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È¤½¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ä¹ÂÇÎÏ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MLB¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸ËÜ¿Í¤È¤âÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Àî粼½¡Â§»á¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆHR¡ª¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¹ë²÷°ì¿¶¤ê
¡¡Àî粼»á¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬22¹æ¥¢¡¼¥Á¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÈÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÃ¡¤¹þ¤ó¤À¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÉáÄÌÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼Æþ¤ë¡©¤³¤ì¤Ê¤¼Æþ¤ë¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£Êá¼êÂ¦¤Î»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤¿¥ß¡¼¥È¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¡Ê¹½¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Î¡Ë¥È¥Ã¥×¤¬¡×¤È¡¢Àµ³Î¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Î9²óÎ¢¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Âè23¹æ¥¢¡¼¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡©¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÂè22¹æ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬Êü¤Ä¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤òµá¤á¤é¤ì¤¿Àî粼»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¡Ë¥±¥¿°ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¿ÈÂÎ¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤¬Ä¹¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¤½¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Öµ»½Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Èà¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢ÎÏ¤¬¥Û¥Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤ë¡£¥Û¥ó¥È¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡ÈÃ¦ÎÏ¡É¤Î¿À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬¾å¼ê¤¤¤Î¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡ÈÎÏÇ¤¤»¤Ë¿¶¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÕ¤Ë¡ÈÎÏ¤ò¾å¼ê¤¯È´¤¯¡É¤³¤È¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¡Ë