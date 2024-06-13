¡Ö·Ü¤µ¤µ¤ß¡×¤Ï¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤Æ¤«¤éÎäÅà¤¹¤ë¤ÈÄ¶¤·¤Ã¤È¤ê¡ª¡Ä¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤¬¶µ¤¨¤ë¥Ñ¥µ¤Ä¤²ò¾Ã¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢
ÎäÅàÊÝÂ¸¤â¤Ç¤¤ë¡Ö·Ü¤µ¤µ¤ß¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¥Ñ¥µ¤Ä¤¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@nichirei_foods¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ü¤µ¤µ¤ß¤ÏÀ¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó¡Ê²¼¤æ¤Ç¡Ë¤·¤Æ¤«¤éÎäÅà¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£¥Ñ¥µ¤Ä¤«¤ºÈþÌ£¤·¤¤¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Ìó1¥«·îÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û·Ü¤µ¤µ¤ß¡¦¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤Æ¤«¤éÎäÅà¤¹¤ëÊýË¡
º½Åü¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡ª
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢µÈÅÄ¿ð»ÒÀèÀ¸¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó·Ü¤µ¤µ¤ß¡×¤Îºî¤êÊý¤Ï¡¢±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡¦¼ò¤Ç½¤ß¤ò¼è¤ê¡¢²¼Ì£¤Çº½Åü¤ò¤Õ¤Ã¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤¿¤¢¤È¡¢Í¾Ç®¤Ç²Ð¤òÄÌ¤¹¡Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£º½Åü¤ÎÊÝ¿åÀ¤Ç¤µ¤µ¤ß¤Î¡Ö¥Ñ¥µ¤Ä¤¡×¤òËÉ¤®¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥µ¥é¥À¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ²¼½èÍý¤·¤ÆÎäÅà¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î
¡¦¤µ¤µ¤ß¡Ä4ËÜ¡ÊÌó240g¡Ë
¡¦±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä³Æ¾¯¡¹
¡¦º½Åü¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¦¼ò¡Ä¾®¤µ¤¸2
¢¦·Ü¤µ¤µ¤ß¤Îºî¤êÊý¡¢ÎäÅàÊýË¡
¡¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤µ¤µ¤ß¤Î¿åÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤ÆÂÑÇ®»®¤ËÊÂ¤Ù¡¢±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡¦º½Åü¡¦¼ò¤ò¤Õ¤ê¡¢¼ê¤Ç¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¡¢600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬30ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¢¨100g¤¢¤¿¤êÌó1Ê¬¤¬ÌÜ°Â¡£
£²ÃÇ®¸å¡¢¸ËÆâ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ5Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¤¤ÆÍ¾Ç®¤Ç²Ð¤òÄÌ¤¹¡£¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÎä¤Þ¤¹¡£
¤ÁÆÇ®¤¬¤È¤ì¤¿¤é¡¢¤µ¤µ¤ß¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¼ê¤ÇÎö¤¯¡£
¢¨¶Ú¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Îö¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¼è¤ê½ü¤¯¡£Ãæ¤¬¤¦¤¹¥Ô¥ó¥¯¿§¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢10ÉÃ¤º¤ÄÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éºÆ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¥¤Û¤°¤·¤¿¤µ¤µ¤ß¤Ï1²ó¤Ë»È¤¦Ê¬¤º¤Ä¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤Æ¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢ÎäÅàÍÑÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤ÆÂÞ¤Î¸ý¤òÊÄ¤¸¡¢ÎäÅà¤¹¤ë¡£
ÎäÅà¤·¤¿·Ü¤µ¤µ¤ß¤ò»È¤¦¤È¤¤Ï¡¢Åà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¹¡¼¥×¤äßÖ¤áÊª¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1ËÜÊ¬¡ÊÌó50g¡¢²ÃÇ®¾õÂÖ¤Ç¤Î½ÅÎÌ¡Ë¤Ë¤Ä¤40ÉÃ²ÃÇ®¤·¤Æ²òÅà¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥é¥À¤äÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³²òÅà¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢1ËÜÊ¬¡ÊÌó50g¡¢²ÃÇ®¾õÂÖ¤Ç¤Î½ÅÎÌ¡Ë¤À¤È¡¢6»þ´Ö¤Û¤ÉÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤ÇOK¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¡¡¸ø¼°X¡¿·Ü¤µ¤µ¤ß¤ÏÀ¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤Æ¤«¤éÎäÅà¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¡¡¸ø¼°¡¿¡Ú·Ü¤µ¤µ¤ß¤ÎÎäÅàÊÝÂ¸¡ÛÄ¶¤·¤Ã¤È¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤ëÊýË¡