º£µ¨½é£´ÈÖ¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬£¸¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÆüËÜ¿ÍÂç³èÌö¡×¤ÈÂç¶½Ê³
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤Ëº£µ¨½é¤á¤Æ¡Ö£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££´»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤ò´Þ¤à£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Î£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡Ö£´ÈÖ¡×¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢£°¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿£´²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¦¥·¥Ù¥ë¤¬Åê¤¸¤¿£µµåÌÜ¤ò¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£ÎÏ¶¯¤¯Âª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅþÃ£¤·£¸¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÄ¾¶á£±£±»î¹ç¤Ç£´ËÜÎÝÂÇ¤ÈÎÌ»º¥Ú¡¼¥¹¡£¸½ºß£¸ËÜÎÝÂÇ¤È¡¢£²£°ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿ºòµ¨¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾è¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤Ç¡ÖÎëÌÚÀ¿Ìé¤âËÜÍè¤ÎÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Í¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÂç³èÌö´ò¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¥±¥¬Á°¤âÄ´»Ò¤è¤«¤Ã¤¿¤·¤³¤Ã¤«¤éÇú¾å¤²¤ÇÍê¤à¡×¤Ê¤É¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£