´ßÇî¹¬»á¡¡¾®ÃÓ»á£Ö£ÓÏ¡çÖ»á¤Î¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÔÃÎ»öÁª¤Ë»ä¸«¡Ö°ìÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏ¡çÖ¤Î¾¡¤Á¤À¤Ê¤¢¡×
¡¡¸µ·Ð»º¾Ê´±Î½¤Ç·Ä±þÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Î´ßÇî¹¬»á¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£±£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á£Ö£ÓÏ¡çÖ»á¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¡Ê£²£°Æü¹ð¼¨¡¢£··î£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡´ß»á¤Ï¡ÖÅÔÃÎ»öÁª¤Ï¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤ÈÏ¡çÖ¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢ÃíÌÜ¤ÏÏ¡çÖ¤ÎÁªµóÀïÎ¬¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÎ©·ûÌ±¼ç¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¤ÎÏ¢¹ç¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹¤Ç¾®ÃÓ»Ù»ý¤À¤È¡¢¶¦»ºÅÞ¤·¤«ÁÈ¿¥Åª»Ù»ý¤ò¸«¹þ¤á¤º¤È¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£Î©·ûÌ±¼ç¤¬Ï¢¹ç¤òÀÚ¤êÊø¤¹¤Î¤«¡¢ÊÌ¤ÎÈëºö¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¡£¡£¡×¤È¸½¾õ¡¢Ï¡çÖ»á¤¬ÉÔÍø¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÏ¡çÖ¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ï¡ÈÈ¿¼«Ì±¡¢Èó¾®ÃÓÅÔÀ¯¡É¡¢¾®ÃÓ¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ï¡ÈÅìµþÂç²þ³×£³¡¦£°¡É¡£Æó¿Í¤È¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥ººî¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤À¤±¤É¡¢Âè°ìÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏ¡çÖ¤Î¾¡¤Á¤À¤Ê¤¢¡×¤È¸½¾õ¡¢Âè°ìÀ¼¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤Ç¤ÏÏ¡çÖ»á¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ä¤È¤·¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò½Ð¤¹ÃÊ³¬¤Ç¾®ÃÓ¤¬¤É¤¦ÈÔ²ó¤¹¤ë¤«¡¢Ï¡çÖ¤¬¤è¤ê°ìÁØ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò½Ð¤¹¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¾®ÃÓ»áÂ¦¤¬½Ð¤¹À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£