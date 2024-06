「あえて苦しい道に進むことで、できることってあるんじゃないか。この選択をすることで、新たなことを見つけたり出会ったりできるんじゃないか、と期待を込めて決断をしました」

【画像】自らの運転で妻と娘のお受験へ向かったと報じられた二宮の姿

5月24日の夜、ファンクラブ向けの生配信で自ら旧ジャニーズ事務所からの“独立“について説明したのは、松本潤(40)。これまでの配信よりは緊張気味の表情で、ペットボトルの水を用意してのトークだった。

松潤は「ファンからしたら絶対的正解のタイプ」

その8日前、「STARTO ENTERTAINMENT」から正式に、5月30日をもって個人としては独立することを発表して以来、初のナマの声をファンに届けた。

〈私がまだ新しい世界に足を踏み入れたばかりの頃、ファンのみなさんが私に温かい手を差し伸べてくださいました。それからの⻑い年月、多くの支えと励ましをいただきながら成⻑させてくださったこと、心から感謝しております〉(5月16日)

本人からの発表文の冒頭にはこうあったように、スター街道を邁進した松本らしい段取りだったと言えるだろう。

「嵐のなかでも、松潤はアイドルとしてお手本のような存在でした。たとえばコンサートでの“お手振り”でも、ファンにキラキラした視線を配る配慮でも5人中ダントツの王子様的な存在だった。

旧ジャニーズアイドルのなかでも、少し不良っぽいところが人気なタイプや、面白さがウリだったりボケが魅力のタイプがいるわけですが、ファンからしたら絶対的正解のタイプ」(芸能デスク)

新会社とホームページ設立…垣間見える“堅実さ”

6月1日には、さっそく松本のInstagramで新会社の立ち上げと新たなホームページができたことが報告された。

〈本日6月1日、独立して初仕事をしてきました。

MJC Inc.という会社を立ち上げ、また、ホームページを作りました。

これから一歩ずつ、進んでいこうと思います。

まずは舞台の稽古、頑張っていこうと思います。

引き続き宜しくお願い致します!!

松本潤〉

生まれたての「MJC Inc.」のホームページには、本来のCEOならぬ「Chief Entertainment Officer」の肩書で松本潤の名前が掲げられているが、法人登記からは彼らしい堅実さがみてとれる。

法人の目的欄には、芸能活動以外の項目がズラリ

5月に設立した株式会社MJCにおける代表取締役は松本潤。都内の会社所在地も、代表取締役としての住所も、レンタルオフィスの多い賃貸物件を選んでいる。

なかでも目をひくのは法人の目的欄の項目の多さだ。

芸能活動に関連したものは当然だが、ほかに、資産運用や金融商品の取り扱い、仮想通貨の開発から運用、飲食店や美容サロンの経営関連、古物の仕入れや販売関連、不動産の売買や賃貸、さらには農業および農地の賃貸借……とズラリと並ぶ。

「芸能人の個人事務所としてはかなり珍しい。法人の目的欄というのは将来可能性のあるものは並べておくというのが常ではあるけれど、ここまで幅広く列記しているのをみると、社長であるところの松本さんが、真面目に未来を見据える気質なんでしょうね」(同前)

「もうひとつだけ大きなお祭りをやってから」

そんな松本の旧ジャニーズからの独立は、昨年からの既定路線だった。

ジャニー喜多川氏の性加害問題の再燃で大きな転換期となった昨年、松本はNHK大河ドラマ『どうする家康』の主演に全力を注いでいた。

「嵐の活動が2020年で休止となり、俳優としてのソロ活動に主軸を置きだしていたなかで一番大きな仕事。旧ジャニーズが消滅する前後に次々と独立していく仲間たちを見て、松本は『もうひとつだけ大きなお祭りをやってから』と自らの独立のタイミングについて話していた。

それが、5月29日・30日に大阪・京セラドーム大阪で行われた「STARTO ENTERTAINMENT」の合同公演「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」の演出だったということでしょう」(テレビ局プロデューサー)

嵐の公演でも演出を手掛けてきた松本の集大成でもあった“お祭り”をやり遂げるほかにも、このタイミングになったのはいくつかの理由がある。

独立がこのタイミングになった“2つの理由”

ひとつは、7月から始まる舞台、NODA・MAP「正三角関係」の稽古に新たな気持ちで参加すること。長澤まさみや竹中直人、そして野田秀樹らとつくりあげ、海外公演まで控えるステージはすでにチケットがプラチナ化しており、まさに“大舞台”だ。

配信でも「台本を覚えるのがタイヘン!」と話していたが、今月から稽古がスタートしている。そしてもうひとつ、現実的に対処しなければならない問題もあった。

「来年早々に、TBSで松潤主演のドラマが企画されています。人気シリーズの続編の予定で、そのスポンサー企業への対策です。性加害問題のときに多くのグローバル企業が旧ジャニーズタレントたちのCM起用をやめました。

まるで急ぐかのように退所していったのは、そういうスポンサーがついている映画やドラマの仕事があったタレントたちでした」(同前)

「企業CM」の問題を考慮すると、ドラマ制作でもスポンサーの難色が予想される。二宮に続き松本も、退所のタイミングを逃すわけにはいかなかったのだ。



「嵐」の中で最初に独立を果たした二宮和也。結婚についても「嵐全体としては、2020年いっぱいでのグループ活動休止を待ってから、結婚などの選択をするという方向性があったけれど、待てなかったのが二宮です」(芸能デスク) ©文藝春秋

「つい先日、仕事の顔合わせでお会いしたとき、つい『いろいろ大変でしたね』と言ってしまった。そうしたら、『いえ、僕は全然! これから大変かもしれませんが、よろしくお願いします!』って爽やかに仰ってましたよ。思えば、あれがCEOの風格なんじゃ」(エンタメ関係者)

生配信で「嵐」の活動について言及

松本潤としては新たな船出となるが、気になるのは「嵐」の行方だ。

4月には、株式会社嵐が設立され、またSTARTO ENTERTAINMENTとエージェント契約を締結したことが発表された。

「嵐としての活動は引き続きやっていくので。カタチが変わることはあるかもしれませんが、変わらないことは変わらずにやっていきます。いまみんなで色々話し合っている最中です」

そう生配信でも言及した松本。11月3日に、嵐は25周年アニバーサリーを迎える。

ほかのメンバーの今後の決断を含め、「その日」の大きな報告に向けてファンの期待は高まっていく。

(山本 雲丹)