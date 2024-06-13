¡ÖÉü±ï¤ËÀ®¸ù¤¹¤ëÃæÇ¯ÃËÀ¡×¤Ë¼Â¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡Éü±ï¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤êÄ¾¤¹ÊýË¡¤Ï¤¢¤ë
¡¡º§³è¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¸µ¥«¥ì¸µ¥«¥Î¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡»ä¤Î¸µ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤ËÍè¤ëÊý¤âÉü±ï¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤ÈÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉü±ï¤·¤¿¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Éü±ï¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢½÷À¤«¤éÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤Ï¹ß¤ê¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢³Î¼Â¤Ë¤ä¤êÄ¾¤¹ÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í
¡¡¥±¥¤¥¿¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦36ºÐ)¤Ï2Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà½÷¤«¤é¡Ö·ëº§¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤éÆñ¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¤¥¿¤µ¤ó¼«¿È¡¢·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ßÀÚ¤ì¤º¡¢²¿ÅÙ¤âÈà½÷¤«¤é¡Ö·ëº§¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î²Ô¤®¤Ê¤É¤Ç·ëº§¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥Õ¥é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ºÇÄã¤Ç¤â2¤«·îÈà½÷¤È¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¤
¡¡¥Õ¥é¤ì¤Æ¤«¤é1¤«·î¡¢Èà½÷¤ÈÌá¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Êç¤ê¡¢Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤Ç»ä¤Î¸µ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î1¤«·î¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢²¿ÅÙ¤«Èà½÷¤ËÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¤ÈÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤ÏÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤ÈÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Î¥³¥ó¥µ¥ëÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢Éü±ï¤òÌÜ»Ø¤·³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤º¡¢ºÇÄã¤Ç¤â2¤«·îÈà½÷¤È¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÆÃÄ§¡¡Ö¾Ç¤é¤º¤Ë¤Þ¤º¤Ï»þ´Ö¤ò¤ª¤¯¡×
¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¤Þ¤À»ä¤ËÌ¤Îý¤¬¤¢¤ë¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÆ÷¤ï¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤ì¤ë¤ÈÁê¼ê¤Î½÷À¤âÇï»ÒÈ´¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤³¤³¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¤¿¤Ê¤¡¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤³¤ÎÆü¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤¢¤Ê¤¿¤È¤Ç¤¤¿½¬´·¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Èþ²½¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬ÃÖ¤¤¤¿»þ´ÖÊ¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡ÆÃÄ§¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢È±·¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ï¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¡ÆâÌÌ¤ÎÊÑ²½¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤±¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ï°ì½Ö¤Ç¤ï¤«¤ë¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤â¤·¤«¤·¤ÆÂ¾¤Ë¹¥¤¤Ê»Ò¤Ç¤¤¿¡©¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡²¿¤«ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¤ï¤Ê¤¤´Ö¤ËÊ·°Ïµ¤¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ÆÃÄ§£¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÁý¤ä¤¹¡×
¡¡µ×¡¹¤Ë²ñ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤äÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¦¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸µÈà¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£´ï¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆÉ½ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÎ¼±¤¬Áý¤¨¡¢²ñÏÃÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡2¤«·î´Ö»ä¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÊÑ¤¨¡¢ÆÉ½ñ¤ò¤·¡¢·ëº§¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Þ¤À¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥±¥¤¥¿¤µ¤ó¤¬Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤¤¤¤¤Í¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏ¢Íí¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥Õ¥§¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÁê¼ê¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤ò±Û¤¨¤ë¡×¤¬ÂçÀÚ
¡¡»ä¤Ï¡Ö¤³¤³¤¬¾¡Éé¡£¤â¤¦¥Õ¥é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¼Î¤Æ¿È¤ÇËÜµ¤¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ëº§´êË¾¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿Èà½÷¡¢¤Þ¤ÀÈà»á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢Èà½÷¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ªÃã¤·¤è¤¦¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÖ»ö¤Ï¡¢¡Ö¤¨¡©¡¡º£¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡¢OK¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ëº§Á°Äó¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢
¡¡¤Ê¤¼Éü±ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡Ê¹¤¯¤È¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤È´¶¤¸¤¿¤è¤¦¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢Éü±ï¤·¤Æ¤âÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤ò±Û¤¨¤ë¤³¤È¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëº§¤¹¤ëÀ®º§É¬¾¡¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊTwitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡Éü±ï¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤êÄ¾¤¹ÊýË¡¤Ï¤¢¤ë
¡¡º§³è¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¸µ¥«¥ì¸µ¥«¥Î¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡»ä¤Î¸µ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤ËÍè¤ëÊý¤âÉü±ï¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤ÈÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉü±ï¤·¤¿¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥±¥¤¥¿¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦36ºÐ)¤Ï2Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà½÷¤«¤é¡Ö·ëº§¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤éÆñ¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¤¥¿¤µ¤ó¼«¿È¡¢·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ßÀÚ¤ì¤º¡¢²¿ÅÙ¤âÈà½÷¤«¤é¡Ö·ëº§¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î²Ô¤®¤Ê¤É¤Ç·ëº§¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥Õ¥é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ºÇÄã¤Ç¤â2¤«·îÈà½÷¤È¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¤
¡¡¥Õ¥é¤ì¤Æ¤«¤é1¤«·î¡¢Èà½÷¤ÈÌá¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Êç¤ê¡¢Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤Ç»ä¤Î¸µ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î1¤«·î¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢²¿ÅÙ¤«Èà½÷¤ËÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¤ÈÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤ÏÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤ÈÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Î¥³¥ó¥µ¥ëÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢Éü±ï¤òÌÜ»Ø¤·³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤º¡¢ºÇÄã¤Ç¤â2¤«·îÈà½÷¤È¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÆÃÄ§¡¡Ö¾Ç¤é¤º¤Ë¤Þ¤º¤Ï»þ´Ö¤ò¤ª¤¯¡×
¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¤Þ¤À»ä¤ËÌ¤Îý¤¬¤¢¤ë¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÆ÷¤ï¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤ì¤ë¤ÈÁê¼ê¤Î½÷À¤âÇï»ÒÈ´¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤³¤³¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¤¿¤Ê¤¡¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤³¤ÎÆü¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤¢¤Ê¤¿¤È¤Ç¤¤¿½¬´·¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Èþ²½¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬ÃÖ¤¤¤¿»þ´ÖÊ¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡ÆÃÄ§¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢È±·¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ï¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¡ÆâÌÌ¤ÎÊÑ²½¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤±¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ï°ì½Ö¤Ç¤ï¤«¤ë¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤â¤·¤«¤·¤ÆÂ¾¤Ë¹¥¤¤Ê»Ò¤Ç¤¤¿¡©¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡²¿¤«ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¤ï¤Ê¤¤´Ö¤ËÊ·°Ïµ¤¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ÆÃÄ§£¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÁý¤ä¤¹¡×
¡¡µ×¡¹¤Ë²ñ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤äÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¦¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸µÈà¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£´ï¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆÉ½ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÎ¼±¤¬Áý¤¨¡¢²ñÏÃÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡2¤«·î´Ö»ä¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÊÑ¤¨¡¢ÆÉ½ñ¤ò¤·¡¢·ëº§¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Þ¤À¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥±¥¤¥¿¤µ¤ó¤¬Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤¤¤¤¤Í¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏ¢Íí¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥Õ¥§¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÁê¼ê¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤ò±Û¤¨¤ë¡×¤¬ÂçÀÚ
¡¡»ä¤Ï¡Ö¤³¤³¤¬¾¡Éé¡£¤â¤¦¥Õ¥é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¼Î¤Æ¿È¤ÇËÜµ¤¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ëº§´êË¾¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿Èà½÷¡¢¤Þ¤ÀÈà»á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢Èà½÷¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ªÃã¤·¤è¤¦¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÖ»ö¤Ï¡¢¡Ö¤¨¡©¡¡º£¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡¢OK¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ëº§Á°Äó¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢
¡¡¤Ê¤¼Éü±ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡Ê¹¤¯¤È¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤È´¶¤¸¤¿¤è¤¦¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢Éü±ï¤·¤Æ¤âÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤ò±Û¤¨¤ë¤³¤È¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëº§¤¹¤ëÀ®º§É¬¾¡¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊTwitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë