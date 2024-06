by UK GovernmentSpaceXの元エンジニア8人が2024年6月12日に、女性や性的少数者を侮辱するような下品な職場環境を作り出し、これに疑問を呈したことを理由に報復的な解雇を受けたとして、イーロン・マスク氏を訴えました。Lieff Cabraser and Burgess Law Offices File Harassment and Retaliation Lawsuit Against Space Exploration Technologies Corp. (“SpaceX”) and Elon Musk in California Superior Court - Lieff Cabraser

https://www.lieffcabraser.com/2024/06/lieff-cabraser-and-burgess-law-offices-file-harassment-and-retaliation-lawsuit-against-space-exploration-technologies-corp-spacex-and-elon-musk-in-california-superior-court/Should Elon Musk Be Ignored? I’m Afraid Not - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/opinion/articles/2024-06-12/should-elon-musk-be-ignored-i-m-afraid-notFired SpaceX workers sue Elon Musk for sexual harassment and retaliation - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/6/12/24177095/spacex-elon-musk-sexual-harassment-lawsuit今回マスク氏を訴えたSpaceXの元従業員らは、カリフォルニア州の裁判所に提出した書類の中で、「マスク氏は職場に女性やLGBTQ+コミュニティを侮辱する卑劣で性的な写真、ミーム、コメントを持ち込む行為により、故意かつ意図的に不快で受け入れがたい職場環境を作り出した」と主張しました。その後原告らは、X(旧Twitter)でのマスク氏の振る舞いをまねしたほかの同僚からも嫌がらせを受けるようになりました。具体的には、上級エンジニアらがミーティング中に機械の部品を「chodes(太い男性器)」「schlongs(大きな男性器)」と呼ぶなど、物を男性器になぞらえる発言を繰り返したとのこと。こうした職場に耐えかねた原告らは、2022年にSpaceXの企業風土に対して懸念を表明する書簡を共同で作成しました。その後、原告はSpaceXから解雇されましたが、これはマスク氏による報復であると原告は主張しています。訴状によると、SpaceXの人事担当者は当初、まず職場の問題に関する調査を行うようマスク氏に進言したとのこと。しかし、マスク氏は「構わない。解雇すればいい」と返事したと、訴状には記されています。この解雇に対しては、全米労働関係委員会(NLRB)もSpaceXに対して謝罪を求めています。原告の代理人を務める弁護士のローリー・バージェス氏は、「マスク氏は、自分は法の支配下にいないと考えており、私たちの勇敢なクライアント8人は彼に立ち向かい、そのために解雇されました。私たちは法廷でマスク氏に自らの行動の責任を取らせることを楽しみにしています」と述べました。一方、SpaceXおよびマスク氏は、メディアによるコメントの要請に応じませんでした。マスク氏は以前から、自分の会社の職場に特定の人をばかにするような習慣や雰囲気を作り出すことで知られており、例えば2023年にはテスラの従業員が顧客のプライベートな映像を社内で共有し、からかっていたことが問題視されたことがあります。テスラの従業員が顧客のプライベートな映像や画像を社内チャットで共有していたことが判明 - GIGAZINEまた、The Wall Street Journalは2024年6月11日に、マスク氏がインターンとしてSpaceXに入社した、当時大学生の20歳以上年下の女性と性的関係を持ったり、SpaceXで客室乗務員を務めていた別の女性従業員に子どもを産むように求めたりしたと報じています。Exclusive | Elon Musk’s Boundary-Blurring Relationships With Women at SpaceX - WSJhttps://www.wsj.com/business/elon-musk-spacex-employee-relationships-8bca2806