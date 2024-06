インフルエンサーのみもれもんが12日(水)、ゼブラ柄のショートパンツから覗く美脚ドアップショットを公開した。



【別カット3点】さらにローアングルになると…みもれもんの美脚カット



SNS総フォロワー150万人を超えるインフルエンサーのみもれもん。毎朝眠気を吹き飛ばす写真を投稿している。



みもれもんは12日、「I went to the @toryburch pop-up It was full of zebra prints」とInstagramを更新。ゼブラ柄のセットアップ姿とともに、スベスベ美脚の超接近撮ショットを公開した。



投稿には「惚れてまう」「愛の天使」「奇麗なお御足」など国内外問わず多くのコメントが寄せられている。



【あわせて読む】みもれもん、美脚見せつけ”サイバーレモン”の攻撃力が高すぎる