「HG ジムIII（ユニコーンデザートカラーVer.）」など「ガンダムUC」のガンプラ9商品が一挙再販！「HG リゼルC型（ゼネラル・レビル配備機）」も登場
【ガンプラ：「機動戦士ガンダムUC」9商品】
6月13日11時 予約開始
(C)創通・サンライズ
6月13日11時 予約開始
HG 1/144 ジムIII（ユニコーンデザートカラーVer.）
BANDAI SPIRITSは、「機動戦士ガンダムUC」のガンプラ9商品を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて本日6月13日11時より再販する。
今回再販されるのは、ガンプラ「HG 1/144 ジムIII（ユニコーンデザートカラーVer.）」や「HG 1/144 リゼルC型（ゼネラル・レビル配備機）」、「HG 1/144 ベースジャバー（ユニコーンジオン軍残党カラーVer.）」など全9商品。それぞれ準備数量に達し次第、予約受付が終了となる。
HG 1/144 ジムIII（ユニコーンデザートカラーVer.）再販
価格：1,650円
HG 1/144 リゼルC型（ゼネラル・レビル配備機）再販
価格：2,420円
HG 1/144 ベースジャバー（ユニコーンジオン軍残党カラーVer.）再販
価格：1,100円
HG 1/144 94式ベースジャバー（再販）
価格：1,100円
HG 1/144 アイザック／ガザC／ギラ・ドーガ（ユニコーンVer.）セット（再販）
価格：5,390円
MG 1/100 ザク・キャノン（ユニコーンカラーVer.）再販
価格：4,950円
MG 1/100 ズゴック（ユニコーンカラーVer.）再販
価格：3,300円
HG 1/144 ドム・トローペン（ユニコーンVer.）再販
価格：1,870円
HG 1/144 ゲルググ（ユニコーンVer.）再販
価格：1,870円
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