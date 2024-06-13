【ガンプラ：「機動戦士ガンダムUC」9商品】6月13日11時 予約開始

HG 1/144 ジムIII（ユニコーンデザートカラーVer.）

BANDAI SPIRITSは、「機動戦士ガンダムUC」のガンプラ9商品を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて本日6月13日11時より再販する。

今回再販されるのは、ガンプラ「HG 1/144 ジムIII（ユニコーンデザートカラーVer.）」や「HG 1/144 リゼルC型（ゼネラル・レビル配備機）」、「HG 1/144 ベースジャバー（ユニコーンジオン軍残党カラーVer.）」など全9商品。それぞれ準備数量に達し次第、予約受付が終了となる。

HG 1/144 ジムIII（ユニコーンデザートカラーVer.）再販

価格：1,650円

HG 1/144 リゼルC型（ゼネラル・レビル配備機）再販

価格：2,420円

HG 1/144 ベースジャバー（ユニコーンジオン軍残党カラーVer.）再販

価格：1,100円

HG 1/144 94式ベースジャバー（再販）

価格：1,100円

HG 1/144 アイザック／ガザC／ギラ・ドーガ（ユニコーンVer.）セット（再販）

価格：5,390円

MG 1/100 ザク・キャノン（ユニコーンカラーVer.）再販

価格：4,950円

MG 1/100 ズゴック（ユニコーンカラーVer.）再販

価格：3,300円

HG 1/144 ドム・トローペン（ユニコーンVer.）再販

価格：1,870円

HG 1/144 ゲルググ（ユニコーンVer.）再販

価格：1,870円

(C)創通・サンライズ

