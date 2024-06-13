Little Glee Monster、大好評となった過去ライブ映像配信企画のアンコール配信が決定
■アンコール配信されるのは、2023年の『Join Us!』ツアー、2023から2024年にかけて行われた『Fanfare』ツアーの初日公演＆ファイナル公演の計3本！
Little Glee Monsterが5月3日から5月5日までの3日間に実施した、過去ライブ映像配信企画のアンコール配信が決定した。
今回アンコール配信となるのは『Little Glee Monster Live Tour 2023 Join Us!』の2023年1月7日 昭和女子大学 人見記念講堂公演、『Little Glee Monster Live Tour 2023 “Fanfare”』のツアー初日となった2023年4月22日 東京ガーデンシアター公演と、ツアーファイナルの2024年1月21日 パシフィコ横浜国立大ホール公演の3本。
『Join Us!』公演は6月15日20時、『Fanfare』ツアーの初日公演は6月22日20時、ファイナル公演は6月29日20時から配信となる。
Little Glee Monsterは3月20日に7th アルバム『UNLOCK!』をリリースし、3月30日より全国ツアー『Little Glee Monster Live Tour 2024 “UNLOCK!”』を開催中。ぜひ生歌を体験しにツアーにも足を運んでみよう。デビュー10周年特設サイトも大好評公開中だ。
Little Glee Monster 10周年特設サイト
https://www.littlegleemonster.com/10th/
Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/