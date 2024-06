サムスンの次期折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold6」には、全く新しいAI機能が搭載されると著名リーカーが主張しています。

Androidやサムスンの未発表製品に詳しいリーカーのIce Universe氏は、次期Galaxy Z Fold6において「新AIがアップルより先に実現する」ことや「落書きが画像になる」との情報を画像付きでXに投稿しました。

The new AI of Samsung Galaxy Z Fold6 will realize this function before Apple.

Graffiti becomes an image pic.twitter.com/0KhTsqGY2I

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 11, 2024