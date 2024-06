サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドの大人気イベント「Harmonyland Ice Cream Summer」が、2024年もパワーアップして開催。

“Colorful(カラフル)”&“Iceful(アイスフル)”をテーマに、園内をアイスクリームでいっぱいにします☆

ハーモニーランド「Harmonyland Ice Cream Summer 2024」

開催期間:2024年7月12日(金)〜9月3日(火)

大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて、“Colorful(カラフル)”&“Iceful(アイスフル)”がテーマのイベント「Harmonyland Ice Cream Summer」を開催。

2023年に大好評だったイベント「Harmonyland Ice Cream Summer」が、さらにパワーアップしたイベントとなり、真心と笑顔をゲストへ届けます!

期間中、アイスクリームショップのスタッフに扮したキャラクターといっしょにスペシャルアイスクリームをつくる夏季限定のパレード「Iceful Parade」や、キティキャッスル前が水浸しになるウォーターショー「BASYA BASHA」を上演。

さらに、豪華賞品当選を手伝うキャラクターも登場する「アイスクリームサマー★BINGO!」や、キャラクターがパレードのフロートに乗って華やかに登場する「Icefulハイタッチグリーティング」などが実施されます☆

また、パレードで作った「スペシャルアイスクリーム」は2種、キャラクターをイメージした「スタッフおすすめアイスクリーム」は10種のフレーバーになって登場。

パレードコスチュームモチーフのマスコットやカチューシャも販売するほか、色とりどりのアイスクリームをイメージしたメニューやグッズが用意されます。

アイスクリームでいっぱいになったハーモニーランドに注目のイベントです!

パワーアップした「Harmonyland Ice Cream Summer」のキービジュアルは“Colorful(カラフル)”&“Iceful(アイスフル)”をテーマに 株式会社白組がプロデュースしています。

「Harmonyland Ice Cream Summer」ストーリー

今年の夏もキャラクターたちがハーモニーランドを「アイスクリーム」でいっぱいに!

かわいい「アイスクリーム」、おいしい「アイスクリーム」、そして、新作の「アイスクリーム」まで。

さぁ!今年の夏もハーモニーランドで遊んで、さわいで、Icefulしちゃおう!

夏季限定パレード「Iceful Parade」

上演期間:2024年7月12日(金)〜9月3日(火)

上演時間:13:30〜

※2024年8月11日(日)〜14日(水)のみ13:30〜・17:45〜の2回上演

上演場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロール、ディアダニエル

楽曲提供:和田俊輔(わだ しゅんすけ)さん、文愛実(むん えしる)さん

振付け:Yu→ch☆”n (小林優太)さん

ハーモニービレッジでは、アイスクリームショップのスタッフに扮したキャラクターたちが、夏季限定のパレード「Iceful Parade」を上演。

「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「ディアダニエル」がゲストといっしょに、真心と笑顔をフルに込めた「スペシャルアイスクリーム」を作ります☆

パレード中のアイスクリームをつくるシーンでは、「クッキング!」と声を出しての参加が可能。

「ハローキティ」をはじめとした出演キャラクターは、“Colorful(カラフル)”&“Iceful(アイスフル)”のテーマにぴったりな、色鮮やかなコスチュームで登場します。

キッチンカーをイメージしたフロートやキャラクターの巨大バルーンなど、ステージを彩るスペシャルな演出も必見です!

イベント参加グッズ「アイスバルーン」

価格:各800円

販売場所:園内各店舗

パレードに登場する各キャラクターが描かれた、イベント参加グッズの「アイスバルーン」

2024年は幅約140mmの大きめサイズが用意されており、お気に入りのキャラクターのアイスバルーンを振って、「スペシャルアイス」づくりに参加できます。

スタッフおすすめアイスとスペシャルアイスクリーム

販売場所:キャラフルマルシェ

10種類の「スタッフおすすめアイスクリーム」と、2種類の「スペシャルアイスクリーム」を販売。

スタッフの笑顔と真心がこもったアイスクリームを、ハーモニーランドのなかで楽しめます。

スタッフおすすめアイス

価格:各800円(予価)

キャラクター・フレーバー:

・ハローキティ 北海道ミルク

・マイメロディ ストロベリー

・クロミ ティラミス

・ウィッシュミーメル パステルマーブル

・マイスウィートピアノ ピーチ

・ディアダニエル クリームチーズ

・シナモロール シトラスブルー

・ポムポムプリン パインミックス

・ポチャッコ 味わいバナナ

・リトルツインスターズ ラムネ

各キャラクターをイメージした「スタッフおすすめアイス」は10種類が登場し、すべて異なるフレーバーです。

初登場の「マイスウィートピアノ」は、フルーティなピーチ味に仕上げられています☆

スペシャルアイス

価格:各1,200円(予価)

種類:

・キュート MIX 北海道ミルク・ストロベリー・ティラミス・パステルマーブル・ピーチ+〈SPECIALフレーバー〉濃厚バニラ

・クール MIX クリームチーズ・シトラスブルー・パインミックス・味わいバナナ・ラムネ+〈SPECIALフレーバー〉チョコミント

「Iceful Parade」の中でゲストと一緒に作る「スペシャルアイスクリーム」は2種類のフレーバーで登場。

濃厚でじっくり味わいたくなる「キュート MIX」と、さっぱり爽やかなフレーバーを集めた「クール MIX」を楽しめます。

それぞれ異なる5つのフレーバーにSPECIALフレーバーをプラスした、合計6つの味を一度に楽しめる、スペシャルなアイスクリームです!

ウォーターショー「BASYA BASHA」

上演期間:2024年7月12日(金)〜9月3日(火)

上演時間:11:00〜、14:30〜の1日2回

上演場所:ハーモニーパーク キティキャッスル前

出演キャラクター:クロミ、ポムポムプリン、シナモロール、ぐでたま(映像のみ)

楽曲提供:大河内航太(おおこうちこうた)さん、石塚 英一朗 (いしづかえいいちろう)さん

ハーモニーランドのシンボル的建物・キティキャッスル前で開催されるウォーターショー「BASYA BASHA」

ウォーターショットやミストが音楽に合わせて発射され、会場は一気に水浸しに!

爽快感バツグンで迫力満点のウォーターショーが、1日2回楽しめます。

アイスクリームサマー★BINGO!

実施時間:2024年7月12日(金)〜9月3日(火)

実施時間:11:45〜

実施場所:プラザステージ

料金:1,000円

参加賞:オリジナルハンドタオル

出演キャラクター:ウィッシュミーメルまたはクロミ(スケジュールはホームページを確認ください)

アトラクションエリアにあるプラザステージでは、アイスクリームをテーマにしたビンゴゲームを実施。

イベントを盛り上げるため、「ウィッシュミーメル」と「クロミ」が交代でお手伝いにやってきます☆

参加すると記念に、オリジナルハンドタオルがもらえるイベントです。

Icefulハイタッチグリーティング

開催期間:2024年7月12日(金)〜9月3日(火)

実施時間:16:00〜

実施場所:ハーモニービレッジ

ハーモニービレッジでは、キャラクターとハイタッチができるグリーティングを実施。

2024年は「リトルツインスターズ」や「ポチャッコ」をはじめ、多数のキャラクターが日毎交代で登場します。

パレードに登場したアイスクリームフロートに乗って、華やかに登場するキャラクターに注目です!

※出演キャラクターは日によって異なります

Fun × Fan Night Show「GIVE YOU」

上演日:2024年8月11日(日)〜8月14日(水)

上演時間:19:30〜

上演場所:ハーモニーパーク キティキャッスル前

出演キャラクター:ハローキティ、ディアダニエル、クロミ

光きらめくキティキャッスルを舞台に「ハローキティ」や「ディアダニエル」「クロミ」たちによるスペシャルライブショーを上演。

夏の夜空を明るく照らす、大迫力の花火とダンスのコラボレーションは必見です☆

アイスクリームサマースペシャルグリーティング

実施日:2024年7月19日(金)〜8月10日(土)、8月15日(木)〜9月2日(月)

実施時間:10:30〜

実施場所:サンリオキャラクターズファンプラザ

出演キャラクター:ローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロール、ディアダニエル ※各キャラクター7日間

※すべて事前予約制・有料、詳細は必ず各ホームページを確認ください

「サンリオキャラクターズファンプラザ」では、事前予約制の「アイスクリームサマースペシャルグリーティング」を実施。

パレードコスチュームのキャラクターと、特別な時間を過ごせるグリーティングです。

参加された方に「証明写真風ステッカー」をプレゼント☆

「Harmonyland Ice Cream Summer」オリジナルメニュー

販売期間:2024年7月12日(金)〜9月3日(火)

メニュー名・価格:

キラキラクリームソーダ(全5色)予定価格:各700円販売店舗:キャラフルマルシェアイスフルたこ焼き チーズ味予定価格:600円販売店舗:キャラフルマルシェアイスフルチュリトス予定価格:700円販売店舗:キャラフルマルシェチーズと丸ごとトマトの冷製パスタ〜アイス風〜予定価格:1,700円販売店舗:ハーベストテーブル超トッピングソフト(チョコクランチ/カラースプレー/ミックスナッツ)予定価格:各700円販売店舗:サーカスキッチンワッフルアイスサンド予定価格:500円販売店舗:ハッピーカフェ

2024年7月12日より、アイスクリームをイメージしたカラフルなメニューを期間限定で販売。

キラキラクリームソーダ

さわやかなソーダに甘いペン型シロップを混ぜてつくる「キラキラクリームソーダ」は、シロップの量を調整して好みの甘さのクリームソーダをつくれます☆

アイスフルたこ焼き チーズ味/アイスフルチュリトス

「アイスフルたこ焼き チーズ味」や「アイスフルチュリトス」などのユニークなメニューも。

「チーズと丸ごとトマトの冷製パスタ」は、アイスクリームに見立てた丸いチーズがトッピングされた、トマトとバジルの冷製パスタです。

チーズと丸ごとトマトの冷製パスタ〜アイス風〜/超トッピングソフト(チョコクランチ/カラースプレー/ミックスナッツ)/ワッフルアイスサンド

また、ワッフルの間にアイスクリームを挟んだ「ワッフルアイスサンド」も登場します。

「チーズと丸ごとトマトの冷製パスタ〜アイス風〜」「超トッピングソフト」各種と「ワッフルアイスサンド」には、期間限定デザインのモナカをトッピング。

期間限定メニューを1つ購入するごとにスタンプを押し、スタンプが3つ集まると交換できるノベルティには、クリアコースターが予定されています。

「Harmonyland Ice Cream Summer」オリジナルグッズ

発売日・価格:

Iceful Paradeデザイングッズ【2024年7月12日(金)発売】・Iceful Parade カチューシャ 2,200円(税込)・Iceful Parade マスコット 3,080円(税込)・クールネックリング 2,200円(税込)【2024年7月12日(金)以降順次発売予定】・Iceful Paradeダンサーコスチュームデザイン シークレットキーホルダーA(全10種)880円(税込)・Iceful Paradeフロート・巨大バボットデザイン シークレットキーホルダーB(全8種)880円(税込)イラストグッズ【2024年7月12日(金)発売】・オーロラアクリルキーホルダー (全10種)800円(税込)・クリアファイルA4 2枚セット 550円(税込)・ボールペン 3本セット 990円(税込)・B7メモ 2個セット 770円(税込)・ステンレスタンブラー 2,860円(税込)・巾着入りスナック(お菓子)972円(税込)【2024年7月12日(金)以降順次発売予定】・3DTシャツ・〈キッズ〉2,530円〈おとな〉各6種 3,080円(税込)・ショッピングバッグ 990円(税込)ライブキャラクターグッズ【2024年7月12日(金)発売】・うちわ 1,100円(税込)・アクリルバルーンホルダー 1,650円(税込)※アイスバルーンをセットできます・缶バッジ(φ75mm)605円(税込)・ジャバラポストカード 1,320円(税込)

園内カントリーマーケットでは、2024年7月12日より順次「Harmonyland Ice Cream Summer」オリジナルグッズを販売。

Iceful Paradeのコスチュームをモチーフとした「Iceful Parade カチューシャ」や「Iceful Parade マスコット」

巨大バボットのデザインのシークレットキーホルダーが登場します。

「アクリルバルーンホルダー」は、「Iceful Parade」の参加グッズ・アイスバルーンをセットできるスタンド付きです!

アイスバルーンとセットで、お部屋に飾って楽しめます。

また、オーロラ色に輝くスペシャルなキーホルダーや食べ終わったあとも使える「巾着入りスナック」など、幅広いグッズが登場。

持ち歩いたり飾ったり、お気に入りキャラクターのグッズがほしくなるラインナップになっています☆

“Colorful”&“Iceful”なハーモニーランドのイベントが、よりパワーアップして2024年も開催。

ハーモニーランドの「Harmonyland Ice Cream Summer」は、2024年7月12から9月3日まで開催です!

© 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※内容は変更になる場合があります

※画像はイメージです

