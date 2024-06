■飲むのがもったいない!映えるクリームソーダ

【モデルプレス=2024/06/13】今年生誕25周年を迎えるニコロデオン発の人気アニメ「スポンジ・ボブ」をコンセプトにしたカフェ「CAFE Secret Recipe(カフェ シークレット レシピ)」が、6月13日から期間限定で渋谷にオープン!キャラクターをモチーフにしたカラフルで可愛いメニューの数々を、レポートします。「CAFE Secret Recipe」は、渋谷駅から徒歩3分ほどの施設「RAYARD MIYASHITA PARK」内にあります。お店の外からスポンジ・ボブのキャラが描かれた壁やポスターが目に入り、入店する前からテンションがアップ。

■海の中をイメージした空間

■オリジナルグッズも見逃せない

■「CAFE Secret Recipe(カフェ シークレット レシピ)」概要

■生誕25周年の「スポンジ・ボブ」

フード、デザート、ドリンクはどれをとっても可愛さ満点!メニュー名もどれもユニークなんです。「ふたりは仲良し♪バターとメープルシロップのしみしみフレンチトースト」は、スポンジ・ボブとパトリックの陽気なお顔が描かれたフレンチトースト。フレンチトーストはふわっ、もちっとした食感で思わず笑顔に。添えられたフルーツとアイスを一緒に食べると、お口の中までハッピーが広がります。「これが噂のあのお肉!タコライスプレート」は、大きなスポンジ・ボブの顔がポイント。ヘルシーな大豆ミートを使用しており、お肉のような食感が楽しめます。ライスはサフランライスで、一口食べたら止まらなくなるカレー風味のスパイシーな味付け。野菜やチップスとの相性もばっちりでした。※スポンジ・ボブの表情は全部で3種類。どれが届くかはお楽しみ。「まるで海の中!?しょっぱくない海色クリームソーダパフェ」は、鮮やかなブルーが映えるクリームソーダ。ちょこんと添えられたスポンジ・ボブはマシュマロ。食べるのがもったいないほどキュート!ソーダの部分は甘すぎずさっぱりしています。シュワシュワの炭酸に濃厚なクリームとアイスがマッチした、夏らしい爽やかな味わいでした。「アートラテ 選べる秘密のソース入り」(ICE・HOT)は、定番カフェラテ、いちご、ココナッツの3種があり、今回ICEの定番カフェラテをチョイス。表面に描かれたオリジナルアートは、4種類から選べます。飲んでみるとミルク感はしっかりありつつ、甘さは控えめ。甘いものが苦手な人でも飲める1杯になっています。ほかにもスポンジ・ボブの親友パトリックがモチーフのハンバーガープレート、バケツ亭がひっくり返ったようなチキンと野菜がたっぷりのショートパスタなど、キャラクターを連想させるメニューが18種類ラインナップしています。スポンジ・ボブの作品に登場するビキニタウンの住人たちのように、ハッピーな毎日を送るための秘訣が詰め込まれているのだそう。メニューによってはスーベニア付きもありますよ。店先ではスポンジ・ボブがお出迎え。お店全体は、海の中をイメージしたような空間が広がっています。ビキニタウンの仲間たちに囲まれながら、楽しい気分で食事が楽しめました。店内は予約席と当日席(先着順)の全40席で、利用は80分制です。期間は2024年11月4日(月・祝)まで。さらに店内では、「CAFE Secret Recipe」限定デザインのオリジナルグッズを中心とした、スポンジ・ボブのグッズも購入できます。オリジナルコスチュームを着用したスポンジ・ボブのぬいぐるみや腕時計、Tシャツ、缶バッジなど普段使いできるアイテムが勢ぞろい。お土産にしても喜ばれそうですね。どのメニューも見た目、味ともにクオリティが高く、お腹も心も大満足。スポンジ・ボブのファンはもちろん、作品を見たことがない人でも同作のポップな可愛さを体験できること間違いなし。あなたもスポンジ・ボブの仲間たちに囲まれて、ハッピーな時間を過ごしてみては?(modelpress編集部)期間:2024年6月13日(木)〜2024年11月4日(月・祝)営業時間:11:00〜21:00 ※予約席と当日席あり。席の利用は80分制。場所:RAYARD MIYASHITA PARK South 2F(東京都渋谷区神宮前6-20-10)「スポンジ・ボブ」は、今年生誕25周年を迎える世界中で人気のアニメーション。スポンジ・ボブと愉快な仲間たちが、深い海の底にある海底都市ビキニタウンで繰り広げる、ユーモラスで楽しい日常を描いたハイテンション・アニメとなっている。(C)2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.【Not Sponsored 記事】