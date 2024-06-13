バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「S.H.Figuarts アスラン・ザラ（コンパスパイロットスーツVer.）」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2024年6月14日17時より予約受付開始。2024年12月発送予定。

2024年12月発送予定「S.H.Figuarts アスラン・ザラ（コンパスパイロットスーツVer.）」(9,900円)

「S.H.Figuarts アスラン・ザラ（コンパスパイロットスーツVer.）」は、S.H.Figuartsシリーズならではの可動、造形、彩色に加え、銃やサングラスをかけた状態を再現できるパーツも付属。

ヘルメットは持たせることも、被ることも可能。またヘルメット頭部にはヘルメット用表情パーツ2種が付属する。



















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