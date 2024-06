三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.の有明アリーナでの各公演のアーカイブ映像が、8月16日19時よりPrime Videoにて世界独占配信されることが決定した。2024年3月14日から17日に東京ドームで開催されたTOBE所属アーティストが勢揃いした初のコンサート『to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜』最終日の公演が、Prime Videoにて230の国と地域で独占ライブ配信された。そのコンサートの中で発表された、三宅健の「2024 Live Performance The Otherside:Another Me Presented by KEN MIYAKE」(6月22日開催分)、北山宏光の「RANSHIN」(6月15日開催分)、Number_iの「No.O〜ring〜」(6月19日開催分)、IMP.の「DEPARTURE」(6月14日開催分)の東京・有明アリーナでの各公演のアーカイブ映像が、Prime Videoを通じて世界に向けて配信されることが決定した。

なお、今回のPrime Videoでの世界配信は、6月10日にファンに向けて、夜空を舞台にドローンショー(東京・豊洲)でいち早く発表された。プライム・ビデオ ジャパンカントリーマネージャーである児玉隆志は、「3月にPrime Videoで『to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜』を世界独占ライブ配信させていただき、ステージに懸けるアーティストの皆さんの情熱と素晴らしい演出の数々、それに対する会場のファンの皆様の熱狂に大変感動しました。きっとスクリーンの前にも同じような熱狂、ファンダムがあったことと想像しています。そして、その公演の中で発表されていた出演者の皆様による今後の公演をまたPrime Videoで世界中のお客様にお届けできることを大変嬉しく、光栄に思います」とコメント。「会場でコンサートを楽しまれた皆様も、スクリーンで楽しまれた世界中のファンの皆様も、引き続きPrime VideoでTOBEのアーティストの皆様のハイクオリティなパフォーマンスや会場の熱気をお楽しみいただければと思っています。ぜひご期待ください」としている。東京・有明アリーナにて開催されたTOBEアーティスト各公演アーカイブは、Prime Videoにて8月16日19時より世界独占配信。