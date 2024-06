https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1014451580052440 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1014451580052440

レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのギタリスト、トム・モレロが、新ソロ・アルバムからのファースト・シングルとなる新曲「SOLDIER IN THE ARMY OF LOVE」を6月28日にリリースすると告知した。同曲は、「僕の“ギターの達人”である息子、ローマン・モレロと共作した。モレロ家からの世代を超えたロック・アンセムだ」という。

2011年生まれで現在12〜13歳のローマン君は、昨年秋、モレロの母メアリーさんの100歳の誕生日パーティーで、ジャック・ブラック、日本人の天才少女ドラマー、YOYOKAさんらとパフォーマンスし、モレロがその動画をインスタグラムで公開していた。モレロ夫妻にはふたりの息子がおり、2007年に誕生した長男は、モレロが敬愛するランディ・ローズからローズと名づけられている。トム・モレロは今週(6月12日)からヨーロッパでソロ・ツアーを開催。新作は、ソロ名義では初のフル・ロック・アルバムになるという。Ako Suzuki