バンダイから発売されている、クリーム入り今川焼きにオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツ「まんまる焼き」に「サンリオキャラクターズ」が登場!

サンリオキャラクターズの平成レトロなデザインシールが付属した「サンリオキャラクターズ まんまる焼き 2024」がセブン-イレブンにて発売されます☆

セブン-イレブン「サンリオキャラクターズ まんまる焼き 2024」

発売日:2024年6月14日(金)〜

※店頭での取扱い日は、店舗によって異なる場合があります

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります

価格:237円(税込)

種類数:パッケージ2種類・焼き印6種類・シール15種類

味:カスタード味

サイズ:各直径約65mm(パッケージを除く)、シール各直径約52mm

販売店舗:全国のセブン-イレブン(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナー

※一部店舗では取り扱いのない場合があります

発売元:株式会社バンダイ

直径約65mmのクリーム入り今川焼きにオリジナルデザインの焼き印を施した「まんまる焼き」から「サンリオキャラクターズ まんまる焼き 2024」が登場!

茶色のもちもちな生地の今川焼きの中にカスタード味のクリームが入ったチルドスイーツです。

生地の表面には、サンリオキャラクターたちの焼き印が押されています。

ランダムで封入される焼き印は全部で全6種類。

長年にわたり幅広い世代に愛され続けている「ハローキティ」や「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「ポチャッコ」柄になっています☆

パッケージはハートのステッキを持った「サンリオキャラクターズ」デザインと

「サンリオキャラクターズ」のお顔をプリントした全2種類で展開されます。

付属されるオリジナルデザインの丸型ホロシールには描きおろしのデザインを使用。

「コロコロクリリン」「シュガーバニーズ」「ウサハナ」のカオハナデザインと「ポチャッコ」のエンジェルデザインです。

平成レトロなデザインが懐かしいオリジナルシール全15種類から1枚がランダムに封入されます☆

「サンリオキャラクターズ」の焼き印とオリジナルデザインのシールがかわいいチルドスイーツ。

セブン-イレブンにて2024年6月14日より販売が開始される「サンリオキャラクターズ まんまる焼き 2024」の紹介でした☆

白い見た目にこだわった魅惑のティラミスなど全3種!セブン-イレブン「まっしろスイーツ」 白い見た目にこだわった魅惑のティラミスなど全3種!セブン-イレブン「まっしろスイーツ」 続きを見る

夏を感じるハローキティやマイメロディ柄!バンダイ ガシャポン「サンリオキャラクターズ プールバッグ風ミニポーチ」 夏を感じるハローキティやマイメロディ柄!バンダイ ガシャポン「サンリオキャラクターズ プールバッグ風ミニポーチ」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ポチャッコたちの平成レトロなデザインシール付き!セブン-イレブン「サンリオキャラクターズ まんまる焼き 2024」 appeared first on Dtimes.