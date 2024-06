10代の一卵性双生児、ユーとミー。生まれた時からずっと一緒で、隠しごともなく何でもシェアしてきた。でも1999年の夏、ひとりの男の子が現れてから、彼女たちは初めてシェアできない感情に翻弄されることに…。

ふたごの“初恋”を描くタイ映画『ふたごのユーとミー 忘れられない夏』(6月28日公開)。このたびメインキャストからのメッセージや本予告が公開になった。



演技経験ゼロの17歳で主演した新星バイポー

映画のヒロイン、ユーとミーの二役を演じたのは、ティティヤー・ジラポーンシン(愛称バイポー)。プロデューサーが知人のインスタに載っていた写真を偶然見つけ、大抜擢した新星だ。

映画撮影時は17歳で演技経験ゼロだったにも関わらず、バイポーはふたご姉妹の難役を好演。そっくりながら性格の異なる2人を瑞々しく演じ、先日発表されたタイ映画監督協会賞では最優秀新人女優賞を受賞した。

また今年、弱冠19歳でシャネルのタイアンバサダーにも任命され、ファッションアイコンとしても注目を集めている。

映画よりも少し大人っぽくなったバイポーは、日本の観客に向けて「この映画を楽しんでほしい。皆さんが共感してくれると私は確信しています」と流暢な英語でアピールした。

4か国語に堪能な“初恋の彼”俳優

一方、ユーとミーが惹かれるマークを演じたのは、ベルギー人の父とタイ人の母を持つアントニー・ブィサレー(愛称トニー)。

タイ語はもちろん、英語・オランダ語・フランス語が堪能な彼は、英語で「キスした相手がそっくりなふたごだったら混乱しますよね」とユーモアを交えてコメントした。

監督のホンウィワット姉妹は一卵性双生児

そして、監督・脚本のワンウェーウとウェーウワン・ホンウィワット姉妹自身は一卵性双生児。歳の離れた姉妹とも、同い歳の女友達とも違う、ふたご姉妹だからこそ感じる繊細な感情を描写している。

『ふたごのユーとミー』は6月28日(金)より新宿ピカデリーほかで全国ロードショー。

