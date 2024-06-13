三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.の有明アリーナでの各公演の模様が、Prime Videoにてアーカイブ配信決定
■8月16日19時より190以上の国と地域にて世界独占配信！
TOBEに所属する、三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.の4アーティストが、それぞれ、東京・有明アリーナで開催したコンサートのアーカイブ映像が、Prime Videoにて、8月16日19時より190以上の国と地域に向けて世界配信されることが決定した。
今回配信されるのは、3月14日から17日に東京ドームで開催され、TOBE所属アーティストが勢揃いした初のコンサート『to HEROes ～TOBE 1st Super Live～』で発表された各コンサートより、三宅健『2024 Live Performance The Otherside : Another Me Presented by KEN MIYAKE』（6月22日開催分）、北山宏光『RANSHIN』（6月15日開催分）、Number_i『No.O～ring～』（6月19日開催分）、IMP.『DEPARTURE』（6月14日開催分）の4公演。
会場でコンサートを楽しんだ人はもちろん、会場に行けなかった世界中のファンも、会場の熱気とTOBEアーティストが魅せる最新のパフォーマンスを、ぜひ楽しもう。
なお、今回のPrime Videoでの世界配信は、6月10日にファンに向けてドローンショーでいち早く発表。注目を集めた。
配信情報
Prime Video『TOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024』
08/16（金）19:00～
【配信公演】
・三宅健『2024 Live Performance The Otherside : Another Me Presented by KEN MIYAKE』（6月22日開催分）
・北山宏光『RANSHIN』（6月15日開催分）
・Number_i『No.O～ring～』（6月19日開催分）
・IMP.『DEPARTURE』（6月14日開催分）
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