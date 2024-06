横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ16階のバー&ラウンジ「ベイ・ビュー」にて、冷たいビールや16種類のフリーフローと美食で真夏の夜を華やかに楽しむ「ビア & 森伊蔵 パーティー」を開催。

ホテル最上階の開放的な空間で涼を感じながら、プレミアム焼酎「森伊蔵」のカクテルも好きなだけ味わえます!

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ベイ・ビュー」ビア & 森伊蔵 パーティー

期間:2024年7月1日(月)〜9月30日(月)の平日限定

時間:17:30〜19:00入店 2時間制(LO 30分前)

料金:9,000円(税・サ込)

場所:スカイラウンジ「ベイ・ビュー」(28F)

予約・問い合わせ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)

協賛:キリンビール株式会社

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのスカイラウンジ「ベイ・ビュー」にて、3か月間の平日限定で「ビア & 森伊蔵 パーティー」を開催。

冷たい生ビールや各種クラフトビール、鹿児島県の幻の芋焼酎「森伊蔵」を使用したカクテルを、洗練された料理と共に好きなだけ楽しめます☆

ホテル最上階から横浜の夜景を楽しめるスカイラウンジ「ベイ・ビュー」で、冷たいビールや希少な芋焼酎「森伊蔵」を堪能して暑さを忘れられる贅沢なひとときが過ごせるメニューです!

ビア & 森伊蔵 パーティー メニュー

メニュー内容:

・カンパチのカルパッチョ ラビゴットソース・鹿児島名物 さつま揚げ・鹿児島名物 山川漬・ベジタブルスティックとシーザーサラダ 菜園風・アイスバイン・ニュールンベルグソーセージ サワークラウト添え・セージ風味の生ソーセージ・ナチュラルカットポテトフライ・バゲット・自家製プレッツェルアップグレードメニュー:・厚岸産牡蠣のポッシェ キャビア添え 3,500円(1個)・常陸牛 Tボーンステーキ 25,000円(3日前までの要予約)・今月のフレンチデザート 1,500円・フローズンコーヒーとクレームダンジュ ラムレーズンアイス添え 1,500円・クレームブリュレ 1,500円・横市バター 700円・極上 森伊蔵ショット 1,500円(特別価格)ドリンク(フリーフロー):・生ビール(キリン一番搾り)・タップマルシェ4種(豊潤、シルクエール、アフターダーク、JAZZBERRY)・森伊蔵・森伊蔵カクテル3種(森伊蔵とスダチのモヒート、森伊蔵フローズン、森伊蔵ハイボール)・モクテル5種・ワイン 白/赤・ソフトドリンク・コーヒー&紅茶

「ビア & 森伊蔵 パーティー」の料理には、ビールと相性抜群な「アイスバイン」や「ニュールンベルグソーセージ」をラインナップ。

豚すね肉をじっくり煮込んだ「アイスバイン」

「アイスバイン」は、豚のすね肉を香辛料やハーブとともにじっくりと煮込んだ、ドイツの代表的な料理のひとつ。

「ニュールンベルグソーセージ」は、ジューシーで香草が効いが、ドイツ南部のニュールンベルグ名物です☆

鹿児島県産芋焼酎「森伊蔵」のモヒートやフローズンカクテル

鹿児島県の希少なプレミアム芋焼酎「森伊蔵」には

鹿児島の芋焼酎「森伊蔵」モヒートと「鹿児島名物 さつま揚げ」

ふっくら食感の「鹿児島名物 さつま揚げ」や、しっかりした歯ごたえと独特の風味が特徴の「鹿児島名物 山川漬」がおすすめ。

甘みがあってまろやかな「森伊蔵」の味わいに、ぴったりの組み合わせです。

また、4種類のクラフトビールや

森伊蔵とスダチのモヒートや森伊蔵フローズンなど

「森伊蔵」を使ったカクテルに合う料理各種も提供されます。

見た目も楽しい「ベジタブルスティックとシーザーサラダ 菜園風」

「カンパチのカルパッチョ」や「ベジタブルスティックとシーザーサラダ 菜園風」「自家製 プレッツェル」「セージ風味の生ソーセージ 」などを楽しめます!

厚岸産牡蠣のポッシェ キャビア添え (アップグレードメニュー)

好みで選べるアップグレードメニューには、身が濃厚で味わい深い「厚岸産牡蠣のポッシェ」やボリューム満点な「常陸牛 Tボーンステーキ」に加え、嬉しいデザートも。

幻の焼酎「極上 森伊蔵」も、アップグレードメニューではショットで堪能できます☆

冷たいビールやプレミアム焼酎「森伊蔵」のカクテルなどを、ドリンクの相性を考えた料理ともに堪能。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ベイ・ビュー」にて、2024年7月1日から9月30日まで開催される「ビア & 森伊蔵 パーティー」の紹介でした☆

