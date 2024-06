TOBE所属の三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.が6月に東京・有明アリーナで開催する単独ライブのアーカイブ映像が、8月16日午後7時よりPrime Videoで190以上の国と地域に向けて世界配信されることが決定した。Prime Videoでアーカイブ配信されるのは、それぞれ有明アリーナで行われる、三宅健『2024 Live Performance The Otherside : Another Me Presented by KEN MIYAKE』(6月22日開催分)、北山宏光『RANSHIN』(6月15日開催分)、Number_i『No.O〜ring〜』(6月19日開催分)、IMP.『DEPARTURE』(6月14日開催分)の4公演。Amazonプライム特典対象作品となっている。

今回のアーカイブ配信決定は、今月10日に東京・豊洲で行われたドローンショーでいち早く発表された。東京の夜空を舞台にPrime Videoで世界配信することを伝え、ファンの期待を高めた。3月17日に東京ドームで行われたTOBE所属アーティスト集結コンサート『to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜』に続いて、今回も世界配信を担当することになったプライム・ビデオ ジャパンは「今後の公演をまたPrime Videoで世界中のお客様にお届けできることを大変嬉しく、光栄に思います。会場でコンサートを楽しまれた皆様も、スクリーンで楽しまれた世界中のファンの皆様も、引き続きPrime VideoでTOBEのアーティストの皆様のハイクオリティなパフォーマンスや会場の熱気をお楽しみいただければと思っています。ぜひご期待ください」(児玉隆志氏)とコメントしている。