【「アイドルマスター シンデレラガールズ Blu-ray Disc BOX」（完全生産限定版）】発売日：5月22日標準価格：38,500円セール価格：30,058円

Amazonは、アニプレックスから発売中のBlu-ray「アイドルマスター シンデレラガールズ Blu-ray Disc BOX」（完全生産限定版）を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から22%オフの30,058円。

本商品は、TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ」全26話を収録したBlu-ray Disc BOX。“ANIMATION FIRST SET”を含むTVアニメ版の映像と楽曲が完全収録されている。

「アイドルマスター シンデレラガールズ Blu-ray Disc BOX」（完全生産限定版）

【TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ」Blu-ray Disc BOX発売告知CM｜2024年5月22日（水）発売】

仕様：本編ディスク6枚＋特典CD5枚

収録内容

・収録話数：26話＋映像特典（放送直前特番、Special Program、FIRST SETほか）

・音声特典：オーディオコメンタリー

※映像・音声特典は2014年～2016年のパッケージ商品からの再収録となります。

※特典CDは2014年～2016年のパッケージ商品からの再収録となります。

【特典】

・キャラクターデザイン・松尾祐輔氏描き下ろしイラスト三方背BOX

・キャラクター原案・杏仁豆腐氏描き下ろし本編DISC収納デジジャケット

・ブックレット

※仕様・特典は変更となる可能性がございます。

【イントロダクション】

歴史ある芸能プロダクション「３４６プロダクション」には数多くのアイドルが在籍している。

そこで新たにスタートする「CINDERELLA PROJECT（シンデレラ プロジェクト）」！

普通の毎日を送っていた女の子。

アイドルの卵に選ばれた彼女達が、初めて見る世界で紡ぐシンデレラストーリー。

みんなと一緒にお城へと続く階段を登っていくことができるのか。

今、魔法がかかり始める――

【キャスト】

島村卯月：大橋彩香

渋谷 凛：福原綾香

本田未央：原 紗友里

赤城みりあ：黒沢ともよ

アナスタシア：上坂すみれ

緒方智絵里：大空直美

神崎蘭子：内田真礼

城ヶ崎莉嘉：山本希望

多田李衣菜：青木瑠璃子

新田美波：洲崎 綾

双葉 杏：五十嵐裕美

前川みく：高森奈津美

三村かな子：大坪由佳

諸星きらり：松嵜 麗

（敬称略）

【スタッフ】

原作：バンダイナムコエンターテインメント

監督：高雄統子

アニメーションキャラクター原案：杏仁豆腐

シリーズ構成：高雄統子、郄橋龍也

キャラクターデザイン：松尾祐輔

美術設計：藤井一志

美術監督：杉浦美穂（スタジオ・イースター）

色彩設計：村上智美

撮影監督：佐久間悠也

編集：三嶋章紀

音響監督：藤田亜紀子

音楽：田中秀和（MONACA）

制作：A-1 Pictures

（敬称略）

【主題歌】

〈1st SEASON〉

OPENING：「Star!!」CINDERELLA PROJECT

ENDING：「夕映えプレゼント」CINDERELLA PROJECT

〈2nd SEASON〉

OPENING：「Shine!!」CINDERELLA PROJECT

ENDING：「夢色ハーモニー」CINDERELLA PROJECT

(C)BNEI/PROJECT CINDERELLA