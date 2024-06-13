アニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ」のBD BOXがAmazonにて22%オフで販売中
発売日：5月22日
標準価格：38,500円
セール価格：30,058円
Amazonは、アニプレックスから発売中のBlu-ray「アイドルマスター シンデレラガールズ Blu-ray Disc BOX」（完全生産限定版）を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から22%オフの30,058円。
本商品は、TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ」全26話を収録したBlu-ray Disc BOX。“ANIMATION FIRST SET”を含むTVアニメ版の映像と楽曲が完全収録されている。【TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ」Blu-ray Disc BOX発売告知CM｜2024年5月22日（水）発売】
「アイドルマスター シンデレラガールズ Blu-ray Disc BOX」（完全生産限定版）
仕様：本編ディスク6枚＋特典CD5枚
収録内容
・収録話数：26話＋映像特典（放送直前特番、Special Program、FIRST SETほか）
・音声特典：オーディオコメンタリー
※映像・音声特典は2014年～2016年のパッケージ商品からの再収録となります。
※特典CDは2014年～2016年のパッケージ商品からの再収録となります。
【特典】
・キャラクターデザイン・松尾祐輔氏描き下ろしイラスト三方背BOX
・キャラクター原案・杏仁豆腐氏描き下ろし本編DISC収納デジジャケット
・ブックレット
※仕様・特典は変更となる可能性がございます。
歴史ある芸能プロダクション「３４６プロダクション」には数多くのアイドルが在籍している。
そこで新たにスタートする「CINDERELLA PROJECT（シンデレラ プロジェクト）」！
普通の毎日を送っていた女の子。
アイドルの卵に選ばれた彼女達が、初めて見る世界で紡ぐシンデレラストーリー。
みんなと一緒にお城へと続く階段を登っていくことができるのか。
今、魔法がかかり始める――
【キャスト】
島村卯月：大橋彩香
渋谷 凛：福原綾香
本田未央：原 紗友里
赤城みりあ：黒沢ともよ
アナスタシア：上坂すみれ
緒方智絵里：大空直美
神崎蘭子：内田真礼
城ヶ崎莉嘉：山本希望
多田李衣菜：青木瑠璃子
新田美波：洲崎 綾
双葉 杏：五十嵐裕美
前川みく：高森奈津美
三村かな子：大坪由佳
諸星きらり：松嵜 麗
（敬称略）
【スタッフ】
原作：バンダイナムコエンターテインメント
監督：高雄統子
アニメーションキャラクター原案：杏仁豆腐
シリーズ構成：高雄統子、郄橋龍也
キャラクターデザイン：松尾祐輔
美術設計：藤井一志
美術監督：杉浦美穂（スタジオ・イースター）
色彩設計：村上智美
撮影監督：佐久間悠也
編集：三嶋章紀
音響監督：藤田亜紀子
音楽：田中秀和（MONACA）
制作：A-1 Pictures
（敬称略）
【主題歌】
〈1st SEASON〉
OPENING：「Star!!」CINDERELLA PROJECT
ENDING：「夕映えプレゼント」CINDERELLA PROJECT
〈2nd SEASON〉
OPENING：「Shine!!」CINDERELLA PROJECT
ENDING：「夢色ハーモニー」CINDERELLA PROJECT
(C)BNEI/PROJECT CINDERELLA