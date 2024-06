【ブロックスシャッフル ポケモンエディション】発売日:4月20日参考価格:4,290円セール価格:3,100円

Amazonは、マテルから発売中のボードゲーム「ブロックスシャッフル ポケモンエディション」を参考価格から28%OFFの3,100円で販売している。

本商品は、同じ色のピースの角と角をつなげて置いていくテリトリー戦略ゲーム「ブロックス」のポケモンエディション。ボードの上に自分のピースをたくさん置いた人が勝ちとなる。

ポケモンエディションでは、オリジナルルールとして「わざカード」がプラスされており、ピースを置く前に「わざカード」をめくる。「わざカード」には相手のわざカードを封じる「ねむりごな」や、相手のピースを別の場所に移動させる「テレポート」などがあり、通常版とは違った楽しみ方ができる。

Blokus(R) is based on the origial concept by Bernard Tavitian.

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon