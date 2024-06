【エリザベス(再販分)】発売日:2月標準価格:16,800円セール価格:15,950円

Amazonにて、キューズQから発売中のフィギュア「エリザベス」(再販分)を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から14%オフの15,950円。

本商品は、「ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ」(P4U)に登場する史上最凶のエレベーターガール「エリザベス」を全高約23cmという1/8スケールで立体化したフィギュア。こちらを睨む不敵な眼差しは迫力満点で、携えたペルソナ全書、タロットカードのプリントもしっかり再現されている。最強であり、最凶な彼女を手元で楽しめる。

(C) ATLUS (C) SEGA All rights reserved.