8月9日公開の『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』より、本予告映像、ポスタービジュアルが解禁。本作の主題歌は、My Hair is Badの書き下ろし楽曲「思い出をかけぬけて」に決定した。「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ31作目となる本作は、現代に復活した恐竜が、カスカベで、東京で大暴れする超巨大作品。笑いあり、涙あり、そしてシロとカスカベ防衛隊と小さな恐竜との出会い、生命の垣根を超えた友情を描く。

北村匠海とオズワルドがゲスト声優として出演する。北村は恐竜が大好きな生物学の研究者ビリー役。オズワルドの伊藤は、しんのすけたちカスカベ防衛隊とあいちゃんが訪れる、現代に恐竜をよみがえらせた一大テーマパーク“ディノズアイランド”の運営&システム管理者のアンモナー伊藤役、畠中は“ディノズアイランド”のスタッフ・チュウ役を演じる。このたび、笑いと胸熱な展開を詰め込んだ本予告映像が解禁。現代に恐竜をよみがえらせた一大テーマパーク・ディノズアイランドが東京にオープンして、子どもも大人も夢中になる空前の恐竜ブームが到来。シロが河原で小さな恐竜“ナナ”と出会い、しんのすけたちは特別な夏が始まることに期待を膨らませる。しかしディノズアイランドから狂暴な恐竜たちが大脱走する事件が発生、脱走した恐竜たちが東京やカスカベで暴れまわり、楽しかったはずの夏休みが一変してしまう。ディノズアイランドをオープンさせたバブル・オドロキー、施設の運営&システム管理者のアンモナー伊藤(CV:伊藤俊介)、施設スタッフのチュウ(CV:畠中悠)はナナに隠された“ある秘密”がバレないようにあの手この手を尽くしてナナを奪おうと企むも、野原一家とカスカベ防衛隊は恐竜が大好きな生物学の研究者ビリー(CV:北村匠海)と協力して、ナナを守るために東京・渋谷で大奮闘。超巨大恐竜に立ち向かった先に、笑いと涙があふれるクライマックスが待ち受ける―。併せて解禁された本ポスタービジュアルは、しんのすけとシロが、ナナと過ごす夏を守るために勇敢に立ち向かう姿が印象的に描かれたもの。大暴れする恐竜たちが今にも飛び出してきそうな大迫力のビジュアルに仕上がっている。さらに今回、本作の主題歌が、スリーピースロックバンド・My Hair is Badが本作のために書き下ろした楽曲「思い出をかけぬけて」に決定。解禁された予告映像でも使用されている同曲は、しんのすけやシロ、カスカベ防衛隊のみんながナナと一緒にかけぬけた夏のひと時にそっと寄り添う、エモーショナルな一曲となっている。My Hair is Badの椎木知仁(Vo/G)は「生きていれば、楽しい思い出や嬉しい思い出はもちろんですが、悲しい思い出や切ない思い出もあると思います。そんな思い出も『悲しかったけどあれがあったおかげで』『辛かったけどあれを乗り越えたから』と結果的にいい思い出として前を向く力にできたらいいな、という気持ちを込めて作りました。しんのすけやシロたちの一夏の思い出を、前を向く力強さを、いつまでも大切にできるようにこの曲“思い出をかけぬけて”が少しでもこの映画の力になれたら嬉しいです」と語っている。『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』は、8月9日より全国公開。My Hair is Badの椎木知仁のコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■椎木知仁/My Hair is Bad(主題歌担当)今回主題歌を担当させてもらいました、My Hair is Bad です! 小さい頃から大好きだったクレヨンしんちゃんの作品に関わらせてもらうこと本当に本当に光栄です。生きていれば、楽しい思い出や嬉しい思い出はもちろんですが、悲しい思い出や切ない思い出もあると思います。そんな思い出も「悲しかったけどあれがあったおかげで」「辛かったけどあれを乗り越えたから」と結果的にいい思い出として前を向く力にできたらいいな、という気持ちを込めて作りました。しんのすけやシロたちの一夏の思い出を、前を向く力強さを、いつまでも大切にできるようにこの曲“思い出をかけぬけて”が少しでもこの映画の力になれたら嬉しいです。いつまでも“将来が楽しみだゾ”と思えますように。『映画クレヨンしんちゃんオラたちの恐竜日記』、いっぱい楽しんでください!