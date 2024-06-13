１２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７８．５０ドル（＋０．６０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３５４．８ドル（＋２８．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０１７．６セント（＋１０４．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１７．００セント（－９．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５４．２５セント（＋４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７７．２５セント（－０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．１４（＋２．３９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７８．５０ドル（＋０．６０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３５４．８ドル（＋２８．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０１７．６セント（＋１０４．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１７．００セント（－９．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５４．２５セント（＋４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７７．２５セント（－０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．１４（＋２．３９）
出所：MINKABU PRESS