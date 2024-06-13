・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７８．５０ドル（＋０．６０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３５４．８ドル（＋２８．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０１７．６セント（＋１０４．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６１７．００セント（－９．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５４．２５セント（＋４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１７７．２５セント（－０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９５．１４（＋２．３９）

出所：MINKABU PRESS