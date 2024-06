My Hair is Badの新曲「思い出をかけぬけて」が、8月9日に全国公開される『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』の主題歌に決定した。 主題歌を使用した映画の最新予告映像も公開となった。原作は1990年より『漫画アクション』で連載開始され、1992年にTVアニメ放送がスタートした『クレヨンしんちゃん』の映画シリーズ31作目となる『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』 は、 現代に復活した恐竜が、カスカベや東京で大暴れの超大作。笑いあり、涙あり、そしてシロとカスカベ防衛隊が小さな恐竜と出会い、生命の垣根を超えた友情が描かれる。

■新曲「思い出をかけぬけて」

2024年6月14日(金)午前0時 配信開始

配信リンク:https://lnk.to/mhib_owk

※上記URLは6/13(金)0時から有効

■『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』



公開: 8.9(金)恐竜フィーバー!!!

原作:臼井儀人(らくだ社)/『まんがクレヨンしんちゃん.com』連載中/テレビ朝日系列で放送中

監督:佐々木忍

脚本:モラル

声の出演:小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ、真柴摩利

ゲスト声優:北村匠海、オズワルド

主題歌:My Hair is Bad 「思い出をかけぬけて」

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2024

公式Twitter:@crayon_official

公式Instagram:@shinchan_movie

公式TikTok:@shinchan_movie

公式HP:https://www.shinchan-movie.com/

■<My Hair is Bad「ファイヤーホームランツアー」>

▼2025年

1月4日(土) さいたまスーパーアリーナ

1月5日(日) さいたまスーパーアリーナ

受付URL:https://eplus.jp/mhib-fire-hp/



◆My Hair is Bad オフィシャルサイト

◆My Hair is Bad オフィシャルTwitter

◆My Hair is Bad オフィシャルInstagram

◆My Hair is Bad ユニバーサル ミュージック サイト

主題歌「思い出をかけぬけて」は、My Hair is Badが同映画のために書き下ろした新曲だ。かけがえのない時間をともに過ごした仲間や家族との思い出や絆の大切さに気づかされるバラードとして仕上がった。 しんのすけとシロなど、映画の登場キャラクターとリンクする歌詞にもご注目を。同曲は明日6月14日(金)午前0時からデジタル配信リリースされる。My Hair is Badは2025年1月4日および5日にさいたまスーパーアリーナで<ファイヤーホームランツアー>と題した2daysワンマン公演を開催することが決定している。 バンドにとってはコロナ禍以前以来、 2019年ぶりとなるアリーナスタンディング公演であり、フルキャパでのリベンジ公演となる。以下に、『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』に関するMy Hair is Badのコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「今回主題歌を担当させてもらいました、My Hair is Bad です!小さい頃から大好きだったクレヨンしんちゃんの作品に関わらせてもらうこと本当に本当に光栄です。生きていれば、楽しい思い出や嬉しい思い出はもちろんですが、悲しい思い出や切ない思い出もあると思います。そんな思い出も「悲しかったけどあれがあったおかげで」「辛かったけどあれを乗り越えたから」と結果的にいい思い出として前を向く力にできたらいいな、という気持ちを込めて作りました。しんのすけやシロたちの一夏の思い出を、前を向く力強さを、いつまでも大切にできるようにこの曲「思い出をかけぬけて」が少しでもこの映画の力になれたら嬉しいです。いつまでも“将来が楽しみだゾ”と思えますように。『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』、いっぱい楽しんでください!」──椎木知仁 (My Hair is Bad)◆ ◆ ◆