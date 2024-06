の人気シリーズ、「コブラ会」(2018-)の最終となるシーズン6の制作が完了したようだ。

「コブラ会」は『ベスト・キッド』の主人公ダニエル・ラルーソーと、宿敵ジョニー・ロレンスの30年後を描く物語。2人が築く新たな関係に加え、彼らの子供たちの物語、数多くのオリジナルキャラクターたちの登場など、新旧ファンが楽しめるストーリー展開で好評を博している。

このたび共同クリエイターのジョン・ハーウィッツは、自身の(旧Twitter)に「……そして、これで完了!#コブラ会」とポストし、シーズン6の制作が終わったことを報告。その後、クリエイター陣と打ち上げする姿も披露した。

によると、シーズン6は3部構成で、パート1が2024年7月18日、パート2が2024年11月28日、パート3が2025年に配信となる予定。この3部構成に不満を述べるファンに対し、ハーウィッツは「シーズン6を最後の1シーズンと考えるのをやめて、代わりに3つの異なるミニシーズンとして捉えてほしい。各パートはリリース計画を知った上で書かれているので、5エピソードごとに楽しめるよう構成されています」と。全15話を配信後に一気見するより、パート毎に視聴するよう勧めている。

ちなみに「コブラ会」はシーズン6で完結するが、『ベスト・キッド』ユニバースは今後も拡大予定。次回作として『ベスト・キッド』新作映画の製作が発表されており、本家『ベスト・キッド』シリーズからラルフ・マッチオ、2010年公開のリメイク版からミスター・ハンを演じたジャッキー・チェンが出演する。

「コブラ会」シーズン6パート1は、2024年7月18日よりNetrflixで配信開始。

