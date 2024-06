パ6球団のパフォーマーの魅力に迫る…今回はロッテチア4人

今季、球場を盛り上げるパ・リーグ6球団全125人のパフォーマーを、一問一答形式の質問を通して随時紹介する企画。今回は、ロッテ公式チアパフォーマー「M☆Splash!!(エムスプラッシュ)」のHIKARUさん、YUKIさん、YUUさん、TAEさんの4人に聞いた。

質問事項は以下の10点。1:自分の性格を一言で表すと? 2:得意なことは? 3:苦手なことは? 4:子どもの頃の夢は? 5:M☆Splash!!として活動していなかったら何をしてると思う? 6:人生の最後に食べたいものは? 7:携帯の待受画像は? 8:コンビニで買いがちなものは? 9:自分の登場曲を選ぶとしたら? 10:2024年の目標は?

○HIKARU:愛知県出身、身長161センチ、新メンバー。幼少期よりダンスを始め、前職はテーマパークでダンサーやMCとして活動

1:表情筋パワーガール! 2:プランク 3:ヘアアレンジの編み込み 4:ダンサー 5:フリーランスでダンサー 6:焼肉 7:友だちとのツーショット 8:炭酸水、チョコ 9:私は最強 / Ado 10:M☆Splash!!の先輩のようなかっこよく美しく凛とした女性になること!

「ルーキーイヤーの今季、どんな新しい経験や景色が待っているんだろうとドキドキワクワクしています! ZOZOマリンスタジアムで皆さんにお会いできるのを楽しみにしています!」

○YUKI:千葉市出身、身長152センチ、在籍2年目。幼少期に初めてM☆Splash!!を見たときにメンバー入りを決心

1:元気もりもり心配性 2:ラッキー7で膨らむチャンスくんのモノマネ 3:あらゆる刺激 (ホラー系・絶叫系・辛いもの・新学期など) 4:M☆Splash!!になること 5:どこかで踊っています。笑 6:大量のアイス 7:友だちとの思い出写真 8:豆腐バー 9:石焼き芋のうた / ヘンダーソン 10:マリーンズの優勝を目の前でみること!! パフォーマンス力を上げること!!

「今シーズンもM☆Splash!!として活動できることがとても幸せです。もっとマリーンズとM☆Splash!!の魅力を発信できるようにパフォーマンスしていきます! よろしくお願いします!」

○YUU:千葉県長生郡出身、身長165センチ、在籍2年目。幼い頃からバレエを始め、バレエ講師の経歴も

1:根暗ポジティブ 2:セルフネイル 3:機械の細かい説明書を読むこと 4:バレエの先生 5:どの形でも踊ることは辞めずにエンターテインメントの世界にはいると思います 6:お寿司 7:花 8:サラダラップ 9:イマジネーション / SPYAIR 10:MCを上達させること。ダンスもMCもできるオールラウンダーになる!

「M☆Splash!!としてみなさんと共にマリーンズを応援できることがとてもうれしいです。2024年シーズンもよろしくお願いします!」

○TAE:大阪府出身、身長163センチ、新メンバー。幼少期からはじめた柔道では大阪府で1番になった経歴も

1:陽だまり 2:背負い投げ 3:虫を触ること 4:M☆Splash!!と小学校の先生 5:小学校の先生 6:お母さんの唐揚げ 7:Todoリスト 8:コンビニスイーツ、チョコレート 9:We’re All In This Together / High School Musical 10:ZOZOマリンで連続バク転をすること

「今シーズンもともにプロ野球界を盛り上げていきましょう!」(「パ・リーグ インサイト」編集部)



(記事提供:パ・リーグ インサイト)