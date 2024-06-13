「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」METAL ROBOT魂シリーズ3アイテムを西川貴教さんが語るスペシャル動画が公開
6月13日 公開
BANDAI SPIRITSは、同社Youtubeチャンネルにて「【西川貴教 meets METAL ROBOT魂】西川貴教が語る、METAL ROBOT魂（機動戦士ガンダムSEED FREEDOMの新商品が6.14(金)17時より順次予約スタート）」を6月13日に公開した。
通販サイト「プレミアムバンダイにて6月14日17時より予約が開始される「METAL ROBOT魂
劇場版「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」で活躍した各機体がMETAL ROBOT魂シリーズで立体化。動画では本作の主題歌「FREEDOM」をはじめ、「機動戦士ガンダムSEED」シリーズの楽曲を歌った西川貴教さんが、各商品の魅力を語る。
後半では、「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」で印象的な、プラウドディフェンダーとストライクフリーダムガンダム弐式が”エンゲージ”するシーンを西川さんご本人が完全再現。
□「METAL ROBOT魂
□「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム弐式」
□「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ プラウドディフェンダー＆エフェクトパーツセット」【【西川貴教 meets METAL ROBOT魂】西川貴教が語る、METAL ROBOT魂（機動戦士ガンダムSEED FREEDOMの新商品が6.14(金)17時より順次予約スタート）】
(C)創通・サンライズ
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