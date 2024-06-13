１３日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・法人企業景気予測調査

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 豪・失業率

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２１：３０ 米・卸売物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

※日・日銀金融政策決定会合（１日目）



○決算発表・新規上場など



決算発表：アイケイケイ<2198>，サトウ食品<2923>，ラクーンＨＤ<3031>，神戸物産<3038>，マーチャント<3121>，丸善ＣＨＩ<3159>，トーエル<3361>，バルニバービ<3418>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，ＧＡテクノ<3491>，コリー<4175>，ビジョナル<4194>，スマレジ<4431>，サンバイオ<4592>，セルソース<4880>，Ｐアンチエイ<4934>，ＪＥＨ<5889>，鎌倉新書<6184>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，マクビープラ<7095>，サーキュ<7379>，オーエムツー<7614>，ＮＡＴＴＹ<7674>，あさくま<7678>，３ＤＭ<7777>，トルク<8077>，トーホー<8142>，レボリュー<8894>，丹青社<9743>ほか



出所：MINKABU PRESS