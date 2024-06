8月9日に全国公開される『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』の主題歌がMy Hair is Badによる書き下ろし楽曲「思い出をかけぬけて」 に決定し、あわせて最新予告と本ポスタービジュアルが公開された。

参考:北村匠海&オズワルド、『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』ゲスト声優に

1993年に公開された劇場版第1作『映画クレヨンしんちゃん アクション仮面 VS ハイグレ魔王』を皮切りに、これまで30作品が公開されてきた『映画クレヨンしんちゃん』シリーズ。2023年夏に公開された映画『しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦~とべとべ手巻き寿司~』は興行収入24.7億円を突破し、劇場版シリーズ史上No.1の記録を達成した。

シリーズ31作目となる本作では、野原家の愛犬・シロと“小さな恐竜”の友情、彼らとの触れ合いを通じてしんのすけたちカスカベ防衛隊のひと夏の成長が描かれる。またゲスト声優として、北村匠海とオズワルド(伊藤俊介、畠中悠)の出演も決定している。

そんな本作の主題歌が、新潟県上越市出身のスリーピースロックバンドMy Hair is Badの書き下ろし楽曲「思い出をかけぬけて」に決定。本楽曲は、しんのすけやシロ、カスカベ防衛隊のみんながナナと一緒にかけぬけた夏のひと時にそっと寄り添い、笑いと涙があふれる本作を彩る1曲となっている。

あわせて、最新予告と本ポスタービジュアルが公開。最新予告では、シロが河原で出会った小さな恐竜“ナナ”を守るために、野原一家とカスカベ防衛隊と生物学の研究者ビリー(CV:北村匠海)と協力して、東京・渋谷で大奮闘する様子が映し出されている。映像の後半では、My Hair is Badによる主題歌「思い出をかけぬけて」も。本ポスタービジュアルでは、しんのすけとシロがナナと過ごす夏を守るために勇敢に立ち向かう姿と、今にも飛び出してきそうな大暴れする恐竜たちの様子が描かれている。

主題歌を担当するMy Hair is Badは、「小さい頃から大好きだったクレヨンしんちゃんの作品に関わらせてもらうこと本当に本当に光栄です。生きていれば、楽しい思い出や嬉しい思い出はもちろんですが、悲しい思い出や切ない思い出もあると思います。そんな思い出も“悲しかったけどあれがあったおかげで”、“辛かったけどあれを乗り越えたから”と結果的にいい思い出として前を向く力にできたらいいな、という気持ちを込めて作りました」とコメントを寄せている。

なお、主題歌「思い出をかけぬけて」は、6月14日0時よりデジタル配信リリースされる。

My Hair is Bad(主題歌)コメント

今回主題歌を担当させてもらいました、My Hair is Bad です! 小さい頃から大好きだったクレヨンしんちゃんの作品に関わらせてもらうこと本当に本当に光栄です。生きていれば、楽しい思い出や嬉しい思い出はもちろんですが、悲しい思い出や切ない思い出もあると思います。そんな思い出も「悲しかったけどあれがあったおかげで」「辛かったけどあれを乗り越えたから」と結果的にいい思い出として前を向く力にできたらいいな、という気持ちを込めて作りました。しんのすけやシロたちの一夏の思い出を、前を向く力強さを、いつまでも大切にできるようにこの曲“思い出をかけぬけて”が少しでもこの映画の力になれたら嬉しいです。いつまでも“将来が楽しみだゾ”と思えますように。『映画クレヨンしんちゃんオラたちの恐竜日記』、いっぱい楽しんでください! My Hair is Bad 椎木知仁(文=リアルサウンド編集部)