My Hair is Bad、新曲「思い出をかけぬけて」が『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』主題歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

My Hair is Badの新曲「思い出をかけぬけて」が、8月9日に全国公開になる『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』の主題歌に決定。主題歌を使用した映画の最新予告映像も解禁になった。

1990年より『漫画アクション』で連載が開始され、1992年にTVアニメの放送がスタート、幅広い世代に笑顔と感動を届けてきた『クレヨンしんちゃん』。

『映画クレヨンしんちゃん』シリーズ31作目となる『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』は、現代に復活した恐竜が、カスカベで、東京で大暴れする超巨大作品。笑いあり、涙あり、そしてシロとカスカベ防衛隊が小さな恐竜と出会い、生命の垣根を超えた友情が描かれる。

My Hair is Bad が映画のために書き下ろした主題歌「思い出をかけぬけて」は、かけがえのない時間をともに過ごした、仲間や家族との思い出や絆の大切さに気づかされるバラード曲。 しんのすけとシロなど、映画の登場キャラクターとリンクする歌詞にも注目だ。音源は、6月14日0 時からデジタル配信がスタートする。

なお、My Hair is Bad は、2025年1月4・5日に埼玉・さいたまスーパーアリーナでワンマンライブ『ファイヤーホームランツアー』を開催することが決定している。

■My Hair is Bad椎木知仁 コメント

今回主題歌を担当させてもらいました、My Hair is Bad です!

小さい頃から大好きだったクレヨンしんちゃんの作品に関わらせてもらうこと本当に本当に光栄です。

生きていれば、楽しい思い出や嬉しい思い出はもちろんですが、悲しい思い出や切ない思い出もあると思います。そんな思い出も「悲しかったけどあれがあったおかげで」「辛かったけどあれを乗り越えたから」と結果的にいい思い出として前を向く力にできたらいいな、という気持ちを込めて作りました。

しんのすけやシロたちの一夏の思い出を、前を向く力強さを、いつまでも大切にできるようにこの曲“思い出をかけぬけて”が少しでもこの映画の力になれたら嬉しいです。

いつまでも“将来が楽しみだゾ”と思えますように。『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』、いっぱい楽しんでください!

リリース情報

2024.06.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「思い出をかけぬけて」

『映画 クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』作品サイト

https://www.shinchan-movie.com/

My Hair is Bad OFFICIAL SITE

https://www.myhairisbad.com/