Å´¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò°é¤Æ¤ëÏÀÁè¡ÖÀöºÞ¤Ï¥À¥á¡×¡ÖÀö¤Ã¤Æ¤âÊÌ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡¡¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡Ä¥á¡¼¥«¡¼¤ËÊ¹¤¤¤¿
±ø¤¤¤Þ¤Þ¤¬¥¤¥ä¤Ê¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¦ÇÉ¡×¤È¡¢°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÀöºÞ¤ÇÀö¤ï¤Ê¤¤ÇÉ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ëÅ´¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÀÁè¤¬µ¯¤³¤ê¡¢É×ÉØ¤Ç°Õ¸«¤¬°Û¤Ê¤ì¤Ð¡¢·ö²Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Î°Æ·ï¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÀö¤¤Êý¡ÄÀµ²ò¤Ï¥³¥Á¥é
¥Õ¥ÃÁÇ²Ã¹©¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÏÌý¤ò¤Ò¤«¤º¤È¤â¡¢¾Ç¤²ÉÕ¤«¤º¤ËÊØÍø¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥ÃÁÇ²Ã¹©¤ÎÎô²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÑµ×Ç¯¿ô¤Ï1¡Á2Ç¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Å´¤ÏÀ¼Á¾å¡¢¥µ¥Ó¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¥³¥²¤Ä¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿ô½½Ç¯¡ÁÈ¾±Êµ×Åª¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏ¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡Ö°é¤Æ¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥²¤Ä¤¤Å¤é¤¯¡¢ÎÁÍý¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¤Ç1951Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Å´¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¶âÂ°À½ÉÊ¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖFUJITA KINZOKU¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦Æ£ÅÄÀ¹°ìÏº¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°é¤Æ¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
Å´¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó°¦¹¥¼Ô¡Ö°é¤Æ¤ëÇÉ¡×¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖÀöºÞ¤ò»È¤ï¤º¥¿¥ï¥·¤ÇÀö¤¦¡×¡Ö²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤¹¡×¡ÖÇö¤¯Ìý¤òÅÉ¤Ã¤ÆÊÝ´É¡×¤È¤¤¤¦»°¥«¾ò¡£¤³¤Î°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¡ÖÊÌ¤Ë°é¤¿¤Ê¤¤¡×¡Ö½¡¶µ¡×¡ÖÌÑ¿®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀöºÞ¤ÇÀö¤¦¤±¤É¤É¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡£Àµ¤·¤¤¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Å´¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÀµ¤·¤¤¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï£´¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Í½Ç®¤ò½½Ê¬¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÄ´Íý¤¹¤ë
¢Ä´Íý¸å¤Ï¤¹¤ß¤ä¤«¤ËÎÁÍý¤ò»®¤Ë°Ü¤¹
£ÀöºÞ¤ÇÀö¤ï¤Ê¤¤¡õ¿©Àö´ï¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤
¤Àö¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤·Çö¤¯Ìý¤òÅÉ¤ë¡£
¤³¤Î4ÅÀ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Í½Ç®¤â½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ä´Íý¸å¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å´¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤áÇ®¤òÍ¿¤¨¤ëÄ´ÍýÁ°¤Î¡ÈÍ½Ç®¡É¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Ó¤êÉÕ¤¤ä¥³¥²ÉÕ¤¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËÇ®¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿©ºà¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½ÀöºÞ¤ÇÀö¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐNG¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Å´¤ËÌý¤¬½½Ê¬¤Ê¤¸¤à¤Þ¤Ç¤Ï½ÐÍè¤ë¤À¤±¹µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÌý¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ä¤³¤¤Ìý±ø¤ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿©´ïÍÑÀöºÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢Çã¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¡ØÌý¤¬¤¨¤·¡Ù¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡½¡½¤·¤Þ¤¦Á°¤ËÉ¬¤ºÌý¤Ï°ú¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Ëè²óÌý¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Å´ÈÄ¤ò»È¤¦¾å¤Ç¾Ç¤²ÉÕ¤¤ä¥µ¥Ó¤¬½Ð¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¶õÊ²¤¤À¤±¤Ç¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤º¤Ð¤ê¡¢Å´¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¡È°é¤Á¡É¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤È°é¤Á¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤Æ»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢»È¤¦¤Û¤É¤ËÌý¤¬¤Ê¤¸¤ß¡¢¤É¤ó¤É¤ó°·¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£5Ç¯¤â·Ð¤Æ¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤½¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¥µ¥Ó¤¿¤ê¾Ç¤²ÉÕ¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡½¡½°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¡ÖºÇ½é¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¿¤À´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¤â¤·¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥Ó¤ä¥³¥²ÉÕ¤¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Å´¤Ï¥¿¥Õ¤ÊÁÇºà¤Ê¤Î¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°é¤Æ¤Æ¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò°ìÃ¶¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÍî¤È¤»¤Ð¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¡×
½é¤á¤ÆÅ´¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤é
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Å´¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ»È¤¤»Ï¤á¤ëºÝ¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¥µ¥Ó»ß¤á²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¡ØÌý¤Ê¤é¤·¡Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¥µ¥Ó»ß¤á¤ò¤Ï¤¬¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¤¬½½Ê¬¿»Æ©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ê»ÈÍÑ³«»Ï¤«¤éÌó1¤«·îÄøÅÙ¡Ë¡¢Ä´ÍýÁ°¤ËËè²ó¡ØÌý¤¬¤¨¤·¡Ù¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ØÌý¤Ê¤é¤·¡Ù¡ØÌý¤¬¤¨¤·¡Ù¤ÎÊýË¡¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼¿ä¾©¤ÎÊýË¡¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¡½¡½FUJITA KINZOKU¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤ÎÌý¤Ê¤é¤·¤Ï¡©
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤Ç¤è¤¯Ç®¤¹¤ë
¢¤«¤¹¤«¤ËÇò¤¤±ì¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢0.5¡Á1¥«¥Ã¥×ÄøÅÙ¤ÎÌý¤ò¤Þ¤ï¤·Æþ¤ìÁ´ÂÎ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ë¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò²ó¤¹
£Á´ÂÎ¤¬¹õ¤Ã¤Ý¤¯ÊÑ¿§¤¹¤ë¤ÈÅÉÁõ¤¬Çí¤¬¤ì¤¿¹ç¿Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Ð¤ò»ß¤áÌý¤òÈ´¤¡¢¥³¥ó¥í¤Î¾å¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÎäµÑ¤¹¤ë
¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬Îä¤á¤¿¤é¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÆâÂ¦¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯Ìý¤¬ÆëÀ÷¤à¤è¤¦¤Ë¿¡¤¯
¡¼¡¼¤½¤·¤Æ¡¢FUJITA KINZOKU¤µ¤ó¤ÎÌý¤¬¤¨¤·¡Ê¢¨1¡Ë¤Ï¡©
¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤Ç1Ê¬¤Û¤ÉÇ®¤¹¤ë
¢0.5¡Á1¥«¥Ã¥×ÄøÅÙ¤ÎÌý¤òÆþ¤ì¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò²ó¤·Á´ÂÎ¤ËÌý¤ò¹¤²¤ë
£Ìý¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¿¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿ô²ó¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò²ó¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¹¤²¤ë
¤²Ð¤ò»ß¤á¡¢Ìý¤òÈ´¤¯
»ÈÍÑ³«»Ï¤«¤éÌý¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤¸¤à¤Þ¤Ç¡Ê»ÈÍÑ³«»Ï¤«¤éÌó1¥«·î¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÌý¤¬¤¨¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê°é¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤µ¤¤Û¤É¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÀöºÞ¤ÇÀö¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¤³¤Á¤é¤ÎÌý¤¬¤¨¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢²þ¤á¤Æ°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¡¡¡þ
¡Ö´ðËÜ¤ò²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¤¢¤Þ¤êºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤ÈÆ£ÅÄ¤µ¤ó¡£¡Ö¿©ºà¤òÆþ¤ì¤ëÁ°¤Î¡ÈÍ½Ç®¡É¤È¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ë¶õÊ²¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¡¢¤³¤Î2ÅÀ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂ¾¤Îºà¼Á¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂÑÍÑÇ¯¿ô¤¬°µÅÝÅª¤ËÄ¹¤¯¡¢»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¥³¥²¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬Å´¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ÈÆ£ÅÄ¤µ¤ó¡£¿ôÇ¯¤ÇÇã¤¤ÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥Æ¥Õ¥í¥ó¤ä¥Õ¥ÃÁÇ²Ã¹©¤ËÈæ¤Ù¡¢´Ä¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤Î¤¬Å´¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖFUJITA KINZOKU¡×¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÌó9³ä¤ËÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥É¥Æ¥ó¥Ñ¡¼²Ã¹©¡×¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ï¡¼¥É¥Æ¥ó¥Ñ¡¼²Ã¹©¡×¤È¤Ï¡¢½é¤á¤«¤éÌý¤¬¤Ê¤¸¤ó¤À¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë²Ã¹©¤Ç¤¹¡£¡ÖÌý¤Ê¤é¤·¡×¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤é¥µ¥Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ê·Ú¤Ë»È¤¤»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Å´¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿Lmaga.jp¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ê¡Èø ¤³¤º¤¨¡Ë