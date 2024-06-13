¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡È¤Î¤êÊÛ¥·¥ê¡¼¥º¡É¤¬ºÇÂç90±ß°ú¤¤Ë¡ª ¡ÖÆÃ¤Î¤ê¥¿¥ëÊÛÅö¡×¤Ê¤É4¾¦ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý
¡¡»ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö¤Î¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¤Ï¡¢6·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é5Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¤Î¤êÊÛÅö¡×¤ò´Þ¤à4¾¦ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¤Î¤êÊÛ¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆÃ¤Î¤ê¥¿¥ëÊÛÅö¡×¤ä¡ÖÁ´Éô¤Î¤»¤Î¤êÊÛÅö¡×¤â¡ª¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£Âç¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤ª¥È¥¯¤Ë
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Î¤êÊÛ¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë¤ª¤«¤«º«ÉÛ¤È¤Î¤ê¤ò¤Î¤»¡¢Çò¿È¥Õ¥é¥¤¤È¡¢¤Á¤¯¤ïÅ·¡¢¤«¤Ä¤ª¤¿¤¯¤¢¤ó¡¢¤¤ó¤Ô¤é¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡Ö¤Î¤êÊÛÅö¡×¤Ê¤É4¾¦ÉÊ¤ò¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë´ë²è¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¤Î¤êÊÛ¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡ÖÆÃ¤Î¤ê¥¿¥ëÊÛÅö¡×¡¢¡ÖÁ´Éô¤Î¤»¤Î¤êÊÛ¡×¡¢¡ÖBIG¤Î¤êÊÛ¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡Ë¡×¤Î4¼ïÎà¤À¡£
¡¡¡Ö¤Î¤êÊÛ¡×¤ÏÄÌ¾ï390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¤È¤³¤í30±ß°ú¤¤Î360±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÆÃ¤Î¤ê¥¿¥ëÊÛÅö¡×¤È¡ÖÁ´Éô¤Î¤»¤Î¤êÊÛ¡×¤Ï60±ß°ú¤¡¢¡ÖBIG¤Î¤êÊÛÅö¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡Ë¡×¤Ï90±ß°ú¤¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Î¤êÊÛ¥·¥ê¡¼¥º¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥§¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö¤Î¤êÊÛ¥Õ¥§¥¢¡×³µÍ×¡Û
ÆüÄø¡§6·î17Æü¡Ê·î¡Ë¡Á6·î21Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×Å¹ÊÞ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆÃ¤Î¤ê¥¿¥ëÊÛÅö¡×¤ä¡ÖÁ´Éô¤Î¤»¤Î¤êÊÛÅö¡×¤â¡ª¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£Âç¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤ª¥È¥¯¤Ë
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Î¤êÊÛ¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë¤ª¤«¤«º«ÉÛ¤È¤Î¤ê¤ò¤Î¤»¡¢Çò¿È¥Õ¥é¥¤¤È¡¢¤Á¤¯¤ïÅ·¡¢¤«¤Ä¤ª¤¿¤¯¤¢¤ó¡¢¤¤ó¤Ô¤é¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡Ö¤Î¤êÊÛÅö¡×¤Ê¤É4¾¦ÉÊ¤ò¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë´ë²è¡£
¡¡¡Ö¤Î¤êÊÛ¡×¤ÏÄÌ¾ï390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¤È¤³¤í30±ß°ú¤¤Î360±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÆÃ¤Î¤ê¥¿¥ëÊÛÅö¡×¤È¡ÖÁ´Éô¤Î¤»¤Î¤êÊÛ¡×¤Ï60±ß°ú¤¡¢¡ÖBIG¤Î¤êÊÛÅö¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡Ë¡×¤Ï90±ß°ú¤¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Î¤êÊÛ¥·¥ê¡¼¥º¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥§¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö¤Î¤êÊÛ¥Õ¥§¥¢¡×³µÍ×¡Û
ÆüÄø¡§6·î17Æü¡Ê·î¡Ë¡Á6·î21Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×Å¹ÊÞ