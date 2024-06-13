日経225先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比250円高の3万9200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39675.20円 ボリンジャーバンド3σ
39353.07円 ボリンジャーバンド2σ
39200.00円 13日夜間取引終値
39030.93円 ボリンジャーバンド1σ
38996.00円 5日移動平均
38982.67円 75日移動平均
38815.00円 一目均衡表・転換線
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38708.80円 25日移動平均
38535.00円 一目均衡表・基準線
38387.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38386.67円 ボリンジャーバンド-1σ
38064.53円 ボリンジャーバンド2σ
37742.40円 ボリンジャーバンド3σ
35558.50円 200日移動平均
247.26円 12日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39675.20円 ボリンジャーバンド3σ
39353.07円 ボリンジャーバンド2σ
39200.00円 13日夜間取引終値
39030.93円 ボリンジャーバンド1σ
38996.00円 5日移動平均
38982.67円 75日移動平均
38815.00円 一目均衡表・転換線
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38708.80円 25日移動平均
38535.00円 一目均衡表・基準線
38387.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38386.67円 ボリンジャーバンド-1σ
38064.53円 ボリンジャーバンド2σ
37742.40円 ボリンジャーバンド3σ
35558.50円 200日移動平均
247.26円 12日日経平均株価現物終値
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