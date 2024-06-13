　13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比250円高の3万9200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39675.20円　　ボリンジャーバンド3σ
39353.07円　　ボリンジャーバンド2σ
39200.00円　　13日夜間取引終値
39030.93円　　ボリンジャーバンド1σ
38996.00円　　5日移動平均
38982.67円　　75日移動平均
38815.00円　　一目均衡表・転換線
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38708.80円　　25日移動平均
38535.00円　　一目均衡表・基準線
38387.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38386.67円　　ボリンジャーバンド-1σ
38064.53円　　ボリンジャーバンド2σ
37742.40円　　ボリンジャーバンド3σ
35558.50円　　200日移動平均
247.26円　　12日日経平均株価現物終値


株探ニュース