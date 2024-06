Fresh Speeは、2024年6月1日付で、元東京高等検察庁検事長の黒川弘務氏が顧問に就任したことを発表しました。

Fresh Spee「元東京高等検察庁検事長 黒川弘務」顧問就任

Fresh Speeは、2024年6月1日付で、元東京高等検察庁検事長の黒川弘務氏が顧問に就任したことを発表。

黒川氏は、1983年に検事に任官して以来、大臣官房長や事務次官、東京高等検察庁検事長などの要職を歴任してきました。

同氏の就任により、同社は今月新たに展開する野菜、牛豚羊馬ジビエ肉専門の競りサイトである「VegetableSale・MeatSale」のリリースや、世界展開に伴う法務対応体制強化や、コンプライアンス体制強化を行っています。

【黒川弘務 プロフィール】

1981年 東京大学法学部 卒業

1983年 東京地方検察庁検事 任官

2001年 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長

2005年 刑事局総務課長

2006年 大臣官房秘書課長

2008年 大臣官房審議官

2010年 松山地方検察庁検事正

2011年 大臣官房長

2016年 法務事務次官

2019年 東京高等検察庁検事長

2021年 黒川経営管理コンサルティング合同会社 設立

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 元東京高等検察庁検事長 黒川弘務氏!Fresh Spee「顧問就任」 appeared first on Dtimes.