²²ÉÂ¤À¤±¤É²ÈÂ²¤À¤±¤Ë¤Ï´Å¡¹¡¡´ñÀ×Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µÊÝ¸îÇ¤Î¡Ö¤®¤ó¡×
¡ãsippo¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¤®¤ó¡¿½÷¤Î»Ò¡¿¥¥¸¥È¥éÇò¡¿£¶ºÐ
ÉáÃÊ¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡§¤®¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤®¤ó¤µ¤ó
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡§flapper
¢£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºÇ½é¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤®¤ó¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ì¼¤È¡Ö¤Í¤³¤µ¤ó»ô¤¤¤¿¤¤¤Í¤¨¡£ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤³¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î²¿Æü¸å¤«¤Î±«¤ÎÆü¡¢¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¤¬£±É¤¡¢¤¦¤Á¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦´ñÀ×¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£º£²óÁª¤Ð¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤«¡©
¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¤Ê¤Î¤Ç²È¤Ç¤Ï¤Í¤³¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òPC¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤®¤ó¤µ¤ó¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ì´Ãæ¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¥¹¥ê¥¹¥ê¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ»×¤ï¤º¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡©
¤¹¤´¤¯²²ÉÂ¤Ç¡¢»×¤¤¤â¤«¤±¤Ê¤¤·ä´Ö¤ËÆ¨¤²¹þ¤à¤Î¤ÇÊÝ¸î¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤âÊá³Í´ï¡ÊÊÝ¸îÇ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤Ë¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¤ò»È¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£»ÒÇ¤ò½é¤á¤Æ½Ã°å¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¿Ç»¡Âæ¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥±¡¼¥Ö¥ëÀþÍÑ¤Î·ê¤ØÆ¨¤²¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¿Ç»¡¼¼¤Î¸ÍÃª¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¼è¤ê³°¤¹¤È¤¤¤¦»ö·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬ËÜÅö¤Ë¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ú¥Ã¥È¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ëµ¯¤¤¿ÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï¤è¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Õ¤È¤·¤¿ÆÈ¤ê¸À¤Ë¤â¤ªÊÖ»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÆÈ¤ê¸À¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¢£Â¾¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¥°¥Ã¥º¤Ï¡©
¤Í¤³¤¸¤ã¤é¤·¤Ï²¿¤Ç¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï30Ñ¤°¤é¤¤¤ÎÃ»¤¯¤Æ·Ú¤¤°Â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Í·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¿Í¤Î¶á¤¯¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
»äÃ£¤Î´ê¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤Æ´ñÀ×Åª¤Ë¤¦¤Á¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤®¤ó¤Á¤ã¤ó¡£¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Á¤é¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â²²ÉÂ¤¹¤®¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤Ï²ÈÂ²¤À¤±¤Î¤â¤Î¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª ¤â¤¦¾¯¤·Â¾¤Î¿Í¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¢¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¤¤¤¤Å·µ¤¤À¤Ë¤ã¡¼¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÁëÊÕ»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¥¥¸¥È¥é¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¡×¡¡
¢¡Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡ª¡¡Åê¤²¤¿É÷Á¥¤ò¾å¼ê¤ËÊÖ¤¹¥¥¸ÇòÇ¡Ö¤â¤â¡×
¤«¤ï¤¤¤¤¥ï¥ó¥³¡¦¥Ë¥ã¥ó¥³¤òËèÆü£±É¤¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
°¦¸¤¡¦°¦Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Instagram @sippo_official¤ò¥Õ¥©¥í¡¼ #sippo¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Twitter @Asahisippo¤ò¥Õ¥©¥í¡¼ #sippo¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òsippoÊÔ½¸Éô¤Ç¸·Áª¤·¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Áª¤Ð¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢SNS¤ÎDM(¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸)¤ÇÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆþÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¾ðÊóÆþÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£