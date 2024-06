思わず二度見！ 圧巻のフォルムで話題の「絶品ドーナツのっけプリン」

年間800食以上プリンを食べる会社員でプリン研究家/プリンジャーナリストのプリン王子が、全国を回って食べ歩いた「愛しのプリン」を紹介します。

さくらんぼをのせて完成

プリン王子の愛しのプリン

プリン研究家、プリンジャーナリストとしてメディアで活躍するプリン王子こと池畑孝資さんが、毎日食べているプリンの中から今オススメのプリンを紹介。今回は下北沢のコーヒースタンドに行ってきました。

教えてくれる人

プリン王子・池畑孝資

年間800食以上プリンを食べ、プリン王子として活躍する会社員。全国津々浦々食べ歩いたプリンをInstagramなどで発信している。メディア出演も多数。

個性が集まる下北沢のコーヒースタンド「KISSA RAY」

演劇、音楽などの文化が根強く残り、古着、B級グルメなどの強い個性が集まる街、下北沢。そんな下北沢に、2024年のトレンドである「のっけプリン」が食べられる喫茶店があるんです。

スタイリッシュでおしゃれな外観

下北沢駅から徒歩約5分のところにある「KISSA RAY」はスペシャルティコーヒーを扱うコーヒースタンド。2022年の7月にオープンしてから、コーヒーがおいしいだけでなく「プリンがおいしいお店」としても知られているお店なんです。

洗練された店内

店内はコンクリート調で無機質、大理石のカウンターテーブルも清潔感があります。洗練された空間ですが、ヴィンテージの椅子や温かみのある木のテーブルがあったりとほどよい抜け感があって居心地抜群です。

プリン好きの間で話題! 絶品プリン

さて、そんな「KISSA RAY」でスイーツの一番人気はプリンなんです。ややオレンジみのかかった色合いでボリューミーなプリンの上に、ぽってりとした生クリームとさくらんぼがのったオーソドックスな形ですが、かわいらしいフォルムをしています。

人気の秘密はおいしい卵?



卵感の強い王道プリン 780円

人気のプリンは、とにかく濃厚! 卵のコクをしっかりと感じます。甘さを抑えることで卵本来の味わいを感じてほしいという店主のRAYさん。この卵のコク……たまりません!

食べ飽きないシンプルさがすてき

硬めというよりはむっちり、そして、ぷるんという食感。人気なのも納得です。RAYさんが育った、宮崎県のブランド卵「よかもよか卵」をプリンに使っているということでした。プリンを通して宮崎県の良さを知ってもらいたいと話してくれました。粋ですね!

お客さんの声で生まれた「ドーナツのっけプリン」

贅沢すぎるメニュー プリン+アイスクリーム150円+ドーナツ400円

そして、ここでは今トレンドの「のっけプリン」も食べられるんです。ほどよくグレーズされたドーナツの上に、プリン、アイスそして生クリームとさくらんぼがのった圧巻のビジュアル。

ドーナツは単品でもおいしい

正式なメニューではなくトッピングメニューなのですが、これがよく出るそう。通常のプリンにアイスとドーナツをトッピングオーダーすることで食べられます。裏メニューみたいで童心をくすぐりますね(笑)。

アイスクリームもたっぷりと

ドーナツとプリンを食べたいと希望があったお客さんに1枚のお皿でたまたま提供したことで人気が出てきたそう。

スプーンを入れても崩れないバランス

ドーナツのっけプリンはふわっふわなドーナツに、プリンのほろ苦いカラメルが染みていてこれが絶妙にマッチ! プリンのコクのあるうまみとドーナツを両方楽しめる贅沢なメニューなんです。これは食いしんぼう万歳!

KISSA RAYのルーツとは?

今回は店主のRAYさんにいくつか質問をさせてもらいました。

丁寧にコーヒーを入れるRAYさん

プリン王子「KISSA RAYについていろいろと伺いのですが、どうしてKISSA RAYを作ろうと思ったんですか」

RAYさん「人と人がつながる場所を作りたいって思ってたんです。その思いをカタチにしたのがこのKISSA RAYです」

プリン王子「それは素敵な思いですね! ちなみに人と人をつなぎたいという思いのルーツはあるんでしょうか」

RAYさん「学生時代にオーストラリアへ留学に行っていて、その頃に感じたオーストラリアのカフェカルチャーがすごく良くて。カフェに行くと人と人が語り合い、色んな出会いが生まれる。そんなコミュニケーションの場なんだと感じて、自分もそういう場を作りたいって思ったんです」

目の前でRAYさんの作業を見られるカウンター

プリン王子「オーストラリアに留学に行かれてたんですね。なぜオーストラリアだったんですか?」

RAYさん「学生でも安く留学に行ける国がいいなと探していた時にいくつか候補が出てきたんですが、地元の宮崎に似て海があるというところに引かれてオーストラリアに決めました」

プリン王子「ボクは留学したことはないのですが、すごい行動力ですね。なぜ、留学しようと思ったんですか?」

マグカップはお店のロゴ入り

RAYさん「高校時代に一度、アメリカに留学に行きました。そのとき、日本とは何もかもが違ってショックを受けたんです。その後大学に通い就活をしていたのですが、その頃、東日本大震災が起こっていろんなものがめちゃくちゃになっているのを見て、この先何が起こるかわからないと感じたんです。そして、やりたいことをやろうと思えてきて、就活をやめました。何をしようかと探っていた時に、あの留学で感じたショックが忘れられなくて、1年間オーストラリアに行ったんです。そこでの気づきがあったのをきっかけにコーヒー屋で働いて、いろんな人と出会って自分の店を持ちたいと感じるようになってこの店を作りました」

温かみのあるテーブル席

プリン王子「ほんとにすごい行動力ですね。お店を下北沢にしたのは理由があるんですか?」

RAYさん「下北沢って、夢を追いかけている人たちが集まるすごくエネルギーのある街だなって感じたんですよ。その街で人と人がつながる場所を作れたらいいなって。店をやる上で、日本の良さを引き継ぎ大切にしたいなと思って日本の喫茶店文化にならってKISSA RAYにしました」

お客さん一人ひとりに爽やかな挨拶をしたり、心地のよいコミュニケーションをとってくれたりするRAYさんの接客もまたこのお店の素晴らしいところです。プリンもコーヒーも接客も、本当にすてきなお店。人と人がつながる場所は下北沢にありました。

<店舗情報>◆KISSA RAY住所 : 東京都世田谷区北沢3-20-13 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込。

文:池畑孝資、食べログマガジン編集部

撮影:佐藤潮

