【球宴】パ・リーグファン投票中間発表 万波中正が80万票超獲得 12球団1番乗り
日本野球機構(NPB)は12日、7月23日、24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第17回中間発表を行いました。
パ・リーグでは、依然としてDH部門以外の首位は日本ハムが独占し、外野手部門では万波中正選手が12球団トップとなる82万票超を獲得し独走状態です。
他にも日本ハムの田中正義投手、田宮裕涼選手、マルティネス選手、郡司裕也選手が60万票を超え、各部門2位との差を30万票以上広げています。
▽以下、各部門の上位選手(6月12日時点)
【先発投手】
1位 山崎福也(日本ハム) 449,501票
2位 佐々木朗希(ロッテ) 220,560票
3位 宮城大弥(オリックス) 177,930票
【中継投手】
1位 河野竜生(日本ハム) 484,427票
2位 松本裕樹(ソフトバンク) 212,260票
3位 マチャド(オリックス) 204,808票
【抑え投手】
1位 田中正義(日本ハム) 646,747票
2位 則本昂大(楽天) 274,217票
3位 オスナ(ソフトバンク) 201,298票
【捕手】
1位 田宮裕涼(日本ハム) 672,213票
2位 森友哉(オリックス) 284,798票
3位 甲斐拓也(ソフトバンク) 235,061票
【1塁手】
1位 マルティネス(日本ハム) 601,002票
2位 山川穂高(ソフトバンク) 297,503票
3位 ソト(ロッテ)254,299票
【2塁手】
1位 上川畑大悟(日本ハム) 407,581票
2位 外崎修汰(西武) 307,280票
3位 牧原大成(ソフトバンク) 242,106票
【3塁手】
1位 郡司裕也(日本ハム) 634,953票
2位 宗佑磨(オリックス) 297,661票
3位 栗原陵矢(ソフトバンク) 248,286票
【遊撃手】
1位 水野達稀(日本ハム) 403,331票
2位 紅林弘太郎(オリックス) 357,199票
3位 源田壮亮(西武) 341,034票
【外野手】
1位 万波中正(日本ハム) 823,462票
2位 近藤健介(ソフトバンク) 564,045票
3位 柳田悠岐(ソフトバンク) 557,427票
4位 松本剛(日本ハム) 484,564票
5位 周東佑京(ソフトバンク) 353,408票
1位 中村剛也(西武) 385,717票
2位 ポランコ(ロッテ) 253,952票
3位 セデーニョ(オリックス) 228,637票