【シバつき物件】著者:大森えす集英社

広々新築1LDK、家賃4,800円の激安物件。おばけに対してこわい、きもいという感覚のないホラー音痴の百瀬 氷が出会ったのは、101号室に住み憑いている地縛霊の柴犬、むうちゃんだった。

本作「シバつき物件」は、2023年7月から「少年ジャンプ+」にて配信されている大森えす氏の短編作品。クールな女子高生「百瀬 氷」と扱いにくい柴犬霊「むうちゃん」のハートフルコメディが開幕する。

お化けは平気だけど、ある理由から犬が苦手な永は、なんとかむうちゃんに成仏してもらおうと期限を取る。ところが、いかにも恨みがありそうな険しい顔をしていたむうちゃんは、永に懐く気配がない。だが、そんなむうちゃんの態度にはある理由があった。

アパートの大家さんや隣の住人さん、霊媒師と個性的なキャラクターも多数登場する、ハートフルなストーリー。犬好きならずとも読んで欲しい話だ。

【あらすじ】

