【球宴】セ・リーグファン投票中間発表 村上宗隆・近本光司が60万票超え 激戦だった遊撃手も長岡秀樹が独走態勢へ
NPB(日本野球機構)は12日、7月23日と24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第17回中間発表を行いました。
セ・リーグ得票数トップは変わらずヤクルトの村上宗隆選手で61万5062票。続いて阪神・近本光司選手が60万3290票と2選手が60万票を超えています。
また、遊撃手部門では5日に中日の村松開人選手を抜き、1位に躍り出たヤクルト・長岡秀樹選手。今回の発表で2位の村松選手との差をおよそ2万4000票と広げています。
▽以下、各部門の上位選手(6月12日時点)
【先発投手】
1位 才木浩人(阪神)278,087票
2位 東克樹(DeNA)139,099票
3位 菅野智之(巨人)110,965票
【中継投手】
1位 岩崎優(阪神)328,542票
2位 西舘勇陽(巨人)221,304票
3位 森原康平(DeNA)159,385票
【抑え投手】
1位 マルティネス(中日)559,864票
2位 栗林良吏(広島)209,587票
3位 ゲラ(阪神)172,648票
【捕手】
1位 山本祐大(DeNA)364,556票
2位 中村悠平(ヤクルト)261,420票
3位 坂本誠志郎(阪神)197,210票
【1塁手】
1位 岡本和真(巨人)525,963票
2位 中田翔(中日)273,400票
3位 オスナ(ヤクルト)225,456票
【2塁手】
1位 牧秀悟(DeNA)383,138票
2位 中野拓夢(阪神)339,776票
3位 田中幹也(中日)236,710票
【3塁手】
1位 村上宗隆(ヤクルト)615,062票
2位 坂本勇人(巨人)231,564票
3位 宮崎敏郎(DeNA)199,283票
【遊撃手】
1位 長岡秀樹(ヤクルト)351,892票
2位 村松開人(中日)327,818票
3位 小園海斗(広島)255,388票
1位 近本光司(阪神)603,290票
2位 細川成也(中日)557,244票
3位 筒香嘉智(DeNA)420,852票
4位 サンタナ(ヤクルト)375,812票
5位 森下翔太(阪神)324,970票