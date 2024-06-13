¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¤ó¤â2¿§Çã¤Ã¤¿¡ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Õ¤ó¤ï¤êÂµ¤¬²Ä°¦¤¤¡Ö¥¥ã¥ßÉÕ¤¥È¥Ã¥×¥¹¡×
Ë»¤·¤¤Âç¿Í½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³ー¥Ç¤¬Â¨·è¤Þ¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¤½¤ó¤ÊÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ÇÈ¯¸«¡ª º£²ó¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯É¬¿Ü¤Î¡Ö¥¥ã¥ßÉÕ¤¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º2¿§Çã¤¤¤¹¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Ã±ÉÊ»È¤¤¤Ç¤â¥ì¥¤¥äー¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£Å¹Æ¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤éÁá¤á¤ÎGET¤ò¡ª
Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¥·¥¢ー¥È¥Ã¥×¥¹
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö2¥»¥Ã¥ÈYOPO ¡Ü ¥¥ã¥ß¥»¥Ã¥È¡×\1,639¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´Å¤¹¤®¤º¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¥ã¥ßÉÕ¤¥È¥Ã¥×¥¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î@wear___tomo¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¤Ç2¿§GET¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡ÖÍÌÌøÁÇºà¤ÇÎÃ¤ä¤«¤ÊÃå¿´ÃÏ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î½ë¤¤µ¨Àá¤Î¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡ª
¼ó¸µ¤ä¿þ¤Î¥á¥í¥¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¤Õ¤ó¤ï¤êÂµ¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥·¥¢ー¥È¥Ã¥×¥¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç¤â¥µ¥Þ¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ftnËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¤ÎºÇ½Ü¥¹¥«ー¥È¾ðÊó¡Û¤Ê¤ÉºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤ò¸ø³«Ãæ¡ª¡ª
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@wear___tomoÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M