¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ªÆ±Î½¤«¤éDVÃË¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ú¤¿¤¡¤¯¤óDV¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í Vol.40¡Û
¹â°æÅÄ¥¿¥¯¥ß¤ÏºÇ¶á¡¢¥ß¥Ê¤È¤¤¤¦Èþ¿Í¤ÊÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡£
°¦¾ð¿¼¤¯¸¥¿ÈÅª¤Ê¥ß¥Ê¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¿¥¯¥ß¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤À¤ó¤À¤ó¤È¥ß¥Ê¤Î°Û¾ï¤µ¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ê¤Î¥ä¥Ð¤µ¤È¤Ï°ìÂÎ¡ª¡©
¤¿¤¡¤¯¤óDV¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í 40ÏÃ
°ËÆ£¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¥¿¥¯¥ß¡£ÅÅÏÃ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¿Ò¤Í¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ËÆ£¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿°ì¸À¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¿åÌµ·î¤µ¤ó¤Î¤³¤È²¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡×
¼ê¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö¤Ò¤É¤¤¡ª¡×¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Ê¡£¤½¤·¤Æ¥¿¥¯¥ß¤¬Æ±Î½¤ËÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É²ø¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡Ö¤¿¤¡¤¯¤óDV¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¥Í¥®¥Þ¥è¡Ë