【砂狼シロコ(水着)】6月13日 出荷開始価格:14,500円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「砂狼シロコ(水着)」の出荷を6月13日に開始する。価格は14,500円。

本商品はスマホゲーム「ブルーアーカイブ」より、アビドス高等学校2年生、対策委員会の切り込み隊長である砂狼シロコの競泳水着姿を1/7スケールフィギュアにしたもの。

クールな眼差しに加えて、スラリと伸びた脚から引き締まったウエストまでを造形と彩色によって魅力的に表現しており、水着や小物の質感も細部に至るまで忠実に再現している。

「砂狼シロコ(水着)」

仕様:プラスチック製 塗装済み完成品

スケール:1/7スケール

サイズ:全高 約250mm

※専用台座付属

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合があります。

※発売日は流通により前後する場合があります。