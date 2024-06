絵や木彫を固めたアクリル作品も！BAG「黒田征太郎『悲の器 〜水と光〜』」

東京建物は、東京建物京橋ビル1階の「BAG」で企画展「黒田征太郎『悲の器 〜水と光〜』」を開催します。

BAG「黒田征太郎『悲の器 〜水と光〜』」

開催期間 : 2024年6月22日(土)〜6月30日(日)

会場 : BAG-Brillia Art Gallery-

〒104-1131 東京都中央区京橋3-6-18 東京建物京橋ビル1階

開館時間:11:00-19:00(会期中の休館日なし)

料金 : 無料

主催 : 東京建物

企画監修 : 公益財団法人彫刻の森芸術文化財団

企画制作 : スイッチ・パブリッシング

株式会社タイゾウ

展示施工 :スイッチ・パブリッシング

運営 : クオラス

公式サイト:https://www.brillia-art.com/bag/

※黒田征太郎氏の在廊日程については、公式サイトをご参照ください。

BAGでは、「暮らしとアート」をテーマにした展覧会を企画・開催しています。

本展では、画家でイラストレーターの黒田征太郎氏のアクリル作品に加えて、征太郎氏の弟で白磁陶工の黒田泰蔵氏(1946年-2021年)の白磁作品を描いた絵を展示します。

黒田征太郎氏の画風は、自由な線と色彩で描かれた生命力が特徴です。

アトリエ、街中、旅先など場所を選ばず、クレヨン、鉛筆、ペン、水彩、油彩、木彫、エッチングなどさまざまな技法を用いて描く作品は30万点以上に上ります。

アクリル作品は、黒田征太郎氏が、インテリアデザイナー倉俣史朗氏のアクリル製の名作椅子「ミス・ブランチ」に触発され、「アクリルという額の中に絵を入れたい」と思い立ったものです。

アクリル樹脂で自身の絵や木彫など多彩な作品を固めたオブジェの制作を2016年より始め、新境地を開きました。

堅牢で透明なアクリルは、光を閉じ込める、いわば透明な水の器です。

黒田泰蔵氏も生前アクリルの美しさに魅せられ、いつか兄とコラボレーションすることを願っていましたが、願い叶わずに2021年に逝去しました。

黒田征太郎氏は弟の没後、残された白磁作品を来る日も来る日も描き続けました。

そうして描かれた作品を「悲の器」と名づけ、「水と光」の象徴であるアクリル作品と並べることで、本展はまたとない兄弟のコラボレーションとなりました。

BAGでは2023年に黒田泰蔵氏の白磁と背後にある暮らしに焦点を当てた企画展「白の中のカラフル 黒田泰蔵の暮らし」を開催しており、関連した企画展は2回目となります。

●展示内容

・BAG内展示スペース「+1」

黒田征太郎氏のアクリル作品と、征太郎氏が弟黒田泰蔵氏の白磁作品をモチーフにしたドローイングを展示します。

・BAG内展示スペース「+2」

今回の展示作品にまつわるショートムービーを上映します。

また、書籍「White Album」(黒田征太郎、黒田泰蔵著)の販売のほか、黒田征太郎氏の作品を発売します。

