宇宙医療のエキスパートとして参画！一般社団法人Space Medical Accelerator「2024 Humans In Space Challenge」をエキスパート企業として支援

一般社団法人Space Medical Acceleratorは、世界的な宇宙ヘルスケアビジネスプラットフォーム「2024 Humans In Space Challenge」に、宇宙医療のエキスパート企業として参画!

■Humans In Space (HIS) Challengeは韓国のヘルスケア投資会社であるBoryung社が主導する、深宇宙有人探査に伴うヘルスケアや医療課題、また宇宙を活用することで地上の医療課題の解決に取り組むスタートアップ企業や研究者を支援する、アイデアコンペティションです。

2024年で3年目を迎える本プログラムにおいて、同社で有する宇宙医学の豊富な知見から応募者のアイデアに対する審査を行い、宇宙での新たな医療へ挑戦するスタートアップ企業や研究者を支援することが決定しました。

1. 2024 Humans In Space Challengeについて:

2024 Humans In Space Challengeは、宇宙と地上における重要なヘルスケア問題に取り組む新興企業や研究者を募集する、第3回グローバル宇宙ヘルスケアチャレンジです。

選ばれた受賞者には、株式投資、地球低軌道への打ち上げ資金、アクセラレーター・プログラムへの参加、有識者との貴重なネットワーキング機会が授与されます。

応募期間は5月1日〜6月27日(米国東部時間)です。

詳細および応募については、

https://humansinspaceofficial.com/html/front/contents/his2024_challenge.do

を確認してください。

2. LinkedInにて英語で詳細を説明しています

https://www.linkedin.com/posts/boryung-corp_humansinspace-challenge-spacehealthcare-activity-7191965441206968320-zg5/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

3. YouTubeでの説明会

2024 HIS Challenge 応募締切り

過去数年間、HIS Challengeでは「微小重力下での人工網膜の技術開発」「AIを活用したデータ収集装置」「宇宙空間での脳の長期モニタリングを可能にする分析ソフトウェア」などを掲げる海外のスタートアップ企業などが受賞しており、投資が行われてきました。

プログラム開始3年目の今回、宇宙航空医学の専門医師や研究者が多数所属する同社Space Medical Acceleratorは、プログラム応募者の技術やサービスを評価するために宇宙医学のエキスパート企業として、HISとパートナーシップを提携しました。

