¡Úºå¿À¡Û£²ÀïÏ¢Â³ÎíÉõÉé¤±¤ÇÃù¶â£±¤Ë¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ª¤«¤ó¤à¤ê¡Ö¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£±£²Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£°¡½£´¤Ç´°ÇÔ¡££²ÀïÏ¢Â³¤ÇÎíÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢Ãù¶â¤Ï£±¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦ÂçÃÝ¤Ï¡¢£¶²ó£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ì¤ºº£µ¨£´ÇÔÌÜ¡Ê£´¾¡¡Ë¡££³²ó¤Þ¤Ç´ËµÞ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Åêµå¤ÇÌÔµíÂÇÀþ¤ò£±°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£´²ó¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó»à°ìÎÝ¤«¤é£´ÈÖ¡¦À¾Àî¤Î»Íµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢£µÈÖ¡¦¹ÈÎÓ¤Ë£±£³£¸¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òº¸Á°¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤³¤³¤ÇÎ®¤ì¤ò¿©¤¤»ß¤á¤¿¤«¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤À¤¬¡¢£¶ÈÖ¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤È¡¢£·ÈÖ¡¦½¡¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç¤µ¤é¤Ë£²ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£°¡½£³¤Î£¶²ó¤Ë¤â°ì»à¤«¤éÀ¾Àî¤ÎÃæÁ°ÂÇ¡¢¹ÈÎÓ¤Î±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£´ÅÀÌÜ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê£¶£¶¡Ë¤â¡ÖÁÀ¤¤ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¤Ê¡£¡ÊÆ±¤¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¡Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤ä¤í¤Ê¡£ºòÆü¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»î¹çÁ°¤Ë¸À¤¦¤Æ¤ó¤Î¤Ë¤Ê¡£¤½¤éÆ±¤¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë¤è¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤âÁê¼êÀèÈ¯¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¤Ë£µ²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë»´¾õ¡££·²ó¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü½é¤á¤ÆÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¡¢Æó»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢£·ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¤ÎÂÐ±þ¡©¡¡¤º¤Ã¤È¤ä¤ó¤«¤½¤ó¤Ê¤ó¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤À¤±¤Á¤ã¤¦¤ä¤ó¤«¡£¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤ª¤«¤ó¤à¤ê¤Ç¡¢µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡´ØÀ¾¥À¡¼¥Ó¡¼£²ÀïÌÜ¤âÅêÂÇ¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¸òÎ®Àï¤Î¾¡Î¨£µ³ä°Ê²¼¤¬³ÎÄê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µð¿Í¤¬³ÚÅ·¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Ï¥¡¼¥×¤·¤¿¡£