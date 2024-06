8月10日(土)から8月18日(日)の9日間にわたり、沖縄・沖縄アリーナで『サンリオキャラクターフェス2024 in沖縄アリーナ』が開催される。

『サンリオキャラクターフェス』は、「みんなのまちにサンリオピューロランドがやってくる!」をキャッチフレーズに、ハローキティをはじめとするサンリオのキャラクターたちが登場するスペシャルイベント。沖縄での開催は、今回の『サンリオキャラクターフェス2024 in沖縄アリーナ』が初めてとのこと。

『サンリオキャラクターフェス』過去開催の様子 (C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650162

会場には、“巨大バルーンフォトスポット”や、サンリオキャラクターに会える“キャラクターグリーティングランド”、ハローキティと歌やダンスで盛り上がる“ハローキティライブステージ”など、様々なコンテンツが展開。アリーナショップ内では、オリジナルグッズの販売も行われる。

『サンリオキャラクターフェス2024 in沖縄アリーナ』チケット(前売券)は、イープラスにて6月14日(金)10時より販売スタート。そのほか詳細は、イベント特設ページを確認しよう。

