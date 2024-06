超ときめき宣伝部「THE FIRST TAKE」サムネイル

超ときめき□宣伝部(□は白抜きハートマーク)が12日、「THE FIRST TAKE」に初登場。「最上級にかわいいの!」を一発撮りを披露した。

【動画】公開された超ときめき□宣伝部「最上級にかわいいの!」THE FIRST TAKE YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第443回公開の詳細が発表となった。 第443回は、スターダストプロモーションに所属する6人組アイドルグループ、超ときめき□宣伝部が初登場。 披露するのはシンガーソングライターのコレサワが作詞作曲し、“君に振られて最上級にかわいいの!”という歌詞が印象的な失恋ソング、「最上級にかわいいの!」。 自己肯定感が高まるポジティブな歌詞とキャッチーな振り付けのダンス動画でSNSを中心に話題となり、TikTokでは総再生回数8億回を突破するバイラルヒットとなっている本楽曲。 結成10年目となる今夏には初の海外単独公演も控え、いま勢いに乗っている彼女たちが、「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルアレンジで“最上級にかわいい”一発撮りを披露する。■超ときめき□宣伝部 メンバーコメント

今回のパフォーマンスで“最上級にかわいい”見どころポイントは、・メンバーと向き合うような立ち位置で歌っているので、メンバー同士で目合わせてる場面だったりとか、たまにくるカメラ目線もかわいいポイントかなと思います(辻野かなみ)・今回の「THE FIRST TAKE」用に特別なセリフパートがありますので、そこが最上級にかわいいと思います!(杏ジュリア)・今回は音楽にノリノリのメンバーみんなもかわいいんですけど、“かわいい”っていうセリフのところのみんなが多分カメラ見てるかなって思うので、かわいいお顔たくさん見てほしいです!(坂井仁香)・今回は普段とは違った「THE FIRST TAKE」用にみんな歌い方を研究したので、ぜひぜひかわいく歌ってるメンバーだったり、ちょっと切なく歌ってるメンバーだったり、いろんなメンバーの歌い方を見て聴いて、かわいく思ってもらいたいなと思います!(小泉遥香)・みんなちょっとだけ緊張してしまってちょっとカチカチになってしまってるんですけど、それでも全力で最上級にかわいく歌えるように頑張りました!そこがかわいいポイントです。(菅田愛貴)・私が思うかわいいポイントは音源とは違って、また躍動感のあるみんなの歌声がかわいいポイントだと思います!(吉川ひより)